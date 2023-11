5 Hoteles donde alojarse en la Ciudad de Interlaken

Interlaken es una ciudad suiza que se encuentra entre dos lagos alpinos, el lago de Thun y el lago de Brienz. Es un destino turístico muy popular por su belleza natural y sus actividades al aire libre. Si estás pensando en visitar Interlaken, te recomendamos estos cinco hoteles donde alojarte:

Este hotel de cuatro estrellas se ubica en el centro de la ciudad, cerca de la estación de tren y del parque Höhematte. Ofrece habitaciones cómodas y elegantes, con vistas a los Alpes o al jardín. También cuenta con un restaurante que sirve platos típicos suizos y un bar donde relajarse.

Este hotel de lujo es uno de los más prestigiosos de Suiza, con una historia que se remonta a 1865. Se sitúa frente al famoso pico Jungfrau, ofreciendo unas vistas impresionantes. Dispone de habitaciones y suites de gran calidad, con una decoración clásica y refinada. Además, tiene un spa de primer nivel, con piscinas, saunas, jacuzzis y tratamientos de belleza.

Este hotel de tres estrellas se encuentra a orillas del río Aar, a pocos minutos del centro de Interlaken. Tiene un estilo rústico y acogedor, con habitaciones de madera y balcones. Su restaurante ofrece una cocina tradicional y casera, con especialidades como el fondue o el rosti.

Este hotel de tres estrellas se localiza en una zona tranquila y verde, a unos 15 minutos a pie del centro de Interlaken. Tiene habitaciones amplias y luminosas, con una decoración moderna y colorida. Su restaurante sirve un desayuno buffet variado y platos internacionales para la cena.

Este albergue es una opción ideal para los viajeros que buscan un alojamiento económico y social. Se ubica en una villa histórica, rodeada de un jardín con hamacas y mesas de ping pong. Ofrece habitaciones compartidas o privadas, con baños compartidos o privados. También tiene una cocina común, una sala de estar con chimenea y una terraza con vistas a las montañas.

