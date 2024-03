5 restaurantes de comida típica de Portland

Portland es conocida por su vibrante escena gastronómica, que ofrece una amplia variedad de opciones para todos los gustos y presupuestos.

Algunos de los platos típicos de Portland incluyen

Sándwich de pastrami ahumado

El pastrami ahumado es una carne curada y ahumada que se suele servir en pan de centeno con queso suizo, chucrut y aderezo ruso.

Fish and chips

Un plato clásico británico que consiste en pescado frito rebozado y patatas fritas.

Dungeness crab

Un tipo de cangrejo que se encuentra en el Pacífico Norte y que se suele servir al vapor, hervido o cocido.

Ostras

Portland tiene una larga tradición de cultivo de ostras, que se pueden disfrutar frescas, ahumadas o fritas.

Donuts

Portland es conocida por sus donuts gourmet, que se pueden encontrar en una variedad de sabores y estilos.

5 restaurantes de comida típica de Portland

1. Nodoguro

Este restaurante de alta cocina sirve platos japoneses tradicionales con un toque moderno.

2. Le Pigeon

Este restaurante francés ofrece un menú degustación de temporada con ingredientes locales.

3. Luc Lac

Este restaurante vietnamita sirve platos clásicos como pho, bun y banh mi.

4. Pok Pok

Este restaurante tailandés ofrece una variedad de platos regionales del norte de Tailandia.

5. Pine Street Market

Este mercado de comida alberga una variedad de puestos que sirven comida de todo el mundo.

Además de estos restaurantes, Portland también tiene una gran cantidad de cafeterías, cervecerías y bares de vinos que ofrecen una variedad de opciones para comer y beber.

Si estás buscando una experiencia gastronómica única, Portland es el lugar perfecto para ti.

5 restaurantes de comida típica de Portland, Oregon was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.