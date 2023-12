La exposición más grande en materia de transporte te invita a su 2da edición

Prensa MPPT (05/12/2023).- La Expo Transporte Venezuela 2023, confirma su segunda edición, que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de diciembre en el Parque Simón Bolívar, ubicado en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, Caracas, con la entrada libre para el disfrute de todo el pueblo venezolano.

El evento que contará con la participación de empresas nacionales e internacionales del sector transporte, tiene como objetivo promover ruedas de negocios para fortalecer el desarrollo del motor transporte del país, cumpliendo así con las políticas emanadas del presidente Nicolás Maduro, de impulsar la Venezuela Potencia.

Más de 1000 empresas públicas y privadas se darán cita, para mostrar sus avances e innovaciones, así como concretar alianzas estratégicas, al tiempo que garantizará el disfrute con una serie de actividades recreativas para toda la familia, como exhibiciones de vehículos, paseos en globos aerostáticos, conciertos, gastronomía y mucho más.