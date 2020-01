Accidente en Barquisimeto deja cinco fallecidos, FOTOS

Cinco vidas cobró un impactante choque ocurrido en la avenida Ribereña, de las capital larense.

La periodista Karina Peraza tuiteó que cuatro de los fallecidos venían en un Chevrolet Optra y el otro se desplazaba en un Chevrolet Aveo.

Una persona está lesionada, hasta ahora se desconoce identidad de las víctimas, reseñó Peraza la tarde de este domingo 26-E.

