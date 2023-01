Al menos 3000 vehículos iraníes llegarán a Venezuela en el primer trimestre de 2023

El ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velásquez, informó este jueves que durante el primer trimestre el país recibirá unos 3.000 vehículos iraníes, 1.000 de ellos entre el 20 y el 23 de enero, como parte de negocios acordados entre los dos gobiernos.

«Del 20 al 23 de enero estarán llegando a Venezuela, 1.000 vehículos. Asimismo, hoy se están embarcando 2.000 vehículos, los cuales saldrán en febrero para Venezuela y estarán a disposición del pueblo a un precio accesible«, indicó el funcionario en su cuenta en Twitter.

La llegada de los autos forma parte de una alianza de cooperación bilateral, que incluirá, más adelante, la comercialización de vehículos iraníes que esperan ensamblar en la empresa Venirauto, constituida en 2006 con capital venezolano e iraní y ubicada en el estado Aragua.

El pasado noviembre se anunció que un total de 1.000 vehículos provenientes de Irán llegarían a Venezuela como parte de esta alianza.

Los vehículos, de los modelos llamados Quick y Saina, «consumen apenas 7 litros de combustible» por cada 100 kilómetros, dijo entonces el ministro de Transporte, Ramón Velásquez.

Velásquez y otras autoridades venezolanas, entre ellas el ministro de Agricultura, Wílmar Castro Soteldo, viajaron en noviembre pasado a Teherán para asistir a la novena reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela, en la que acordaron habilitar un puente marítimo para la ampliación del comercio bilateral.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, recibió en junio a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en Teherán, donde firmaron un acuerdo de cooperación de 20 años, en un encuentro definido por el líder persa como el comienzo de «una amistad indestructible».