Alanis Morissette y Jimmy Fallon liaron una buena en la estación de metro 50th Street de Nueva York, justo de bajo del Rockefeller Center, donde actuaron un rato disfrazados de músicos callejeros. Primero ocultando sus identidades, con Alanis luciendo una peluca de rubia platino, gafas de sol y un sombrero, junto a un Fallon barbudo, con gorro y también gafas de sol, describió Listín Diario.

La actuación, parte del programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon, comenzó con una interpretación del villancico El tamborilero (‘The little drummer boy’) como si fueran unos desconocidos.

La locura se desató cuando el presentador desveló su verdadera identidad al grito de «¡Mi nombre es, oh, Jimmy Fallon. Y esta es Alanis Morissette!»

El gentío se arremolinó de inmediato a su alrededor mientras interpretaban una versión de You oughta know, el clásico de 1995 incluido en el álbum Jagged little pill, de la canadiense.

Esta actuación forma parte del regreso de Alanis, quien acaba de estrenar el primer single de su nuevo disco y de anunciar para 2020 una gira por los 25 años de, precisamente, ‘Jagged little pill’.

Alanis Morissette y Jimmy Fallon se disfrazan de músicos callejeros en el Metro de NY y desatan la locura de sus fans was last modified: by

En : Gente