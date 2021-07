Alarma! La Variante Epsilon o Californiana evade inmunidad de las vacunas de Pfizer y Moderna

Un estudio publicado en la revista Science afirma que la Variante Epsilon o Californiana reduce los anticuerpos y evade la inmunidad de las vacunas de Pfizer y Moderna entre 2 y 3,5 veces y probablemente otras basadas en ARNm o ARN mensajero.

La llegada de la variante delta alteró a los países por ser responsable de un inquietante aumento de casos en naciones como Gran Bretaña, al ser más contagiosa que otras variantes del coronavirus.

La variante epsilon es una nueva mutación descubierta en una investigación coordinada por el bioquímico Matthew McCallum, de la Universidad de Washington en Seattle, y publicada por la revista Science.

Identificada por primera vez en California, la variante no se ha difundido ampliamente en Europa por el momento y son solo dos los casos por ejemplo en Italia, según el banco internacional Gisaid, que recoge las secuencias genéticas del virus.

En América, la variante se encuentra principalmente en Estados Unidos y también fue detectada en Chile, México y Argentina. Según el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica (PAIS), mediante secuenciación del genoma completo se detectó la variante epsilon en seis casos: cuatro de la provincia de Córdoba (tres de Río Tercero y uno de Córdoba capital) y uno de Santa Fe capital. Según la información disponible, ninguno tiene historia de viaje, ni contacto estrecho con viajeros.

El estudio publicado en Science se basó en el análisis de 57 muestras, y observó 3 mutaciones que la hacen resistente a los anticuerpos y que se hallan en la proteína Spike, el medio del que se vale el virus para entrar en las células.

Los datos indican que, con sus tres mutaciones, la variante épsilon resiste tanto los anticuerpos generados por las vacunas de ARN mensajero -como Pfizer/BioNTech y Moderna-, como los generados por el coronavirus.

Esta variante se mantiene por ahora dentro del grupo de las variantes de interés (VOI), según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

En mayo, la variante épsilon se había difundido en otros 34 países y según el banco de datos Gisaid relativos a las últimas 4 semanas ya está presente en 44 naciones, como Estados Unidos, Corea del Sur, la India y Japón.

La variante épsilon de #SARSCoV2 , que se detectó por primera vez en California, porta tres mutaciones de proteínas de pico que confieren resistencia a los anticuerpos neutralizantes generados por las vacunas de ARNm o por #SARSCoV2 infección, según una nueva investigación en Science.

Esto significa que, hasta ahora el virus tenía una sola proteína Spike o Pico, con la que se adhería a la célula humana y la infectaba, las vacunas están diseñadas para atacar esa sola proteína pero no las otras dos presentes, lo que deviene en que el virus seguirá atacando la célula sin importas si las vacunas están presentes.

