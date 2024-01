¿Alergia al gluten? No hay problema aquí tienes una dieta de 7días para personas celíacas

¿Alergia al gluten? No hay problema aquí tienes una dieta de 7 para personas celíacas

Objetivo:

Este menú tiene como objetivo proporcionar a las personas celíacas una dieta equilibrada y saludable que satisfaga sus necesidades nutricionales. Está diseñado para ser libre de gluten, pero también incluye todos los nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

Recomendaciones generales:

Bebe al menos 2 litros de agua al día.

Evita las bebidas azucaradas, como los refrescos, los zumos envasados y los batidos.

Limita el consumo de alcohol.

Haz ejercicio de forma regular.

Desayuno:

Yogur griego con fruta y frutos secos.

Smoothie de frutas y verduras.

Tortilla de verduras con pan sin gluten.

Media mañana:

Fruta fresca o seca.

Yogur natural.

Barra de cereales sin gluten.

Comida:

Ensalada de verduras con pescado o carne a la plancha.

Pasta integral sin gluten con verduras y salsa ligera.

Legumbres con verduras.

Merienda:

Fruta fresca o seca.

Yogur natural.

Yogurt griego con frutos secos.

Cena:

Sopa de verduras.

Pollo o pavo a la plancha con verduras.

Pescado al horno con verduras.

Ejemplo de menú:

Día 1

Desayuno: Yogur griego con fresas y frutos secos (almendras o nueces).

Media mañana: Fruta fresca (manzana o pera).

Comida: Ensalada de lechuga, tomate, pepino y cebolla con pollo a la plancha.

Merienda: Yogur natural con pasas.

Cena: Sopa de verduras con una tostada sin gluten.

Día 2

Desayuno: Smoothie de frutas y verduras (manzana, espinaca, plátano y yogurt natural).

Media mañana: Barrita de cereales sin gluten.

Comida: Pasta integral sin gluten con verduras salteadas y salsa pesto.

Merienda: Fruta seca (higos o dátiles).

Cena: Lentejas con verduras al horno.

Días 4-7

Puedes repetir los menús de los días anteriores o variarlos según tus preferencias. Es importante que elijas alimentos de temporada y que prepares las comidas en casa siempre que sea posible.

Consejos para seguir el menú:

Si tienes hambre entre comidas, puedes comer una pieza de fruta, un yogur o una barrita de cereales sin gluten.

Si te sientes cansado, puedes tomar una taza de café o té sin azúcar.

Si te sientes mareado o con náuseas, reduce la cantidad de calorías que consumes.

Consulta con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier dieta.

Alimentos permitidos para personas celíacas:

Frutas y verduras frescas o congeladas.

Carnes, pescados y huevos.

Legumbres.

Aceites vegetales.

Lácteos sin gluten.

Cereales sin gluten, como la quinoa, el arroz, el maíz o el sorgo.

Frutos secos y semillas.

Alimentos prohibidos para personas celíacas:

Cualquier producto que contenga trigo, cebada, centeno o avena, o sus derivados.

Alimentos procesados, como los embutidos, las salsas, las sopas instantáneas o los alimentos precocinados.

Alimentos envasados que no indiquen claramente que son sin gluten.

Es importante que las personas celíacas lean atentamente las etiquetas de los alimentos antes de consumirlos.

