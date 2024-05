Urgente! La FDA lanza Alerta sanitaria en EEUU por carne contaminada E. coli

En un comunicado de la FDA emitido el 1 de Mayo de 2024 se produjo una alerta sanitaria y la activación de un procedimiento para recolectar donde se encuentren los productos indicandos a los que se las iniciado la investigación por estar contaminados y no aptos para consumo humano.

¿Qué se está retirando?

Cargill Meat Solutions está retirando aproximadamente 16,243 libras de carne molida cruda debido a una posible contaminación con la bacteria E. coli O157:H7.

¿Cuáles son los productos afectados?

Bandejas de 2.25 libras de carne molida magra 93%/grasa 7% «ALL NATURAL LEAN GROUND BEEF» con código de lote 117 y número de establecimiento «EST. 86P».

Bandejas de 1.33 libras de hamburguesas de filete de costilla de res premium con cuatro hamburguesas, código de lote 118 y número de establecimiento «EST. 86P».

Bandejas de 2.25 libras de carne molida Angus premium 85%/grasa 15% «ALL NATURAL ANGUS PREMIUM GROUND BEEF» con código de lote 117 y número de establecimiento «EST. 86P».

Bandejas de 2.25 libras de carne molida chuck 80%/grasa 20% «ALL NATURAL GROUND BEEF CHUCK» con código de lote 118 y número de establecimiento «EST. 86P».

Bandejas de 1.33 libras de hamburguesas de chuck 80%/grasa 20% «ALL NATURAL GROUND BEEF CHUCK PATTIES» con cuatro hamburguesas, código de lote 118 y número de establecimiento «EST. 86P».

Bandejas de 1.33 libras de hamburguesas de sirloin 90%/grasa 10% «ALL NATURAL GROUND BEEF SIRLOIN PATTIES» con cuatro hamburguesas, código de lote 118 y número de establecimiento «EST. 86P».

¿A dónde se enviaron los productos?

Los productos se enviaron a tiendas Walmart en todo el país.

¿Qué deben hacer los consumidores?

No consumir los productos retirados.

Tirar los productos a la basura o devolverlos a la tienda donde se compraron.

Lavar bien las manos con agua y jabón después de manipular los productos retirados.

Consultar a un médico si experimenta algún síntoma de enfermedad después de consumir los productos retirados.

Según la web de la FDA:

» La empresa C.M. Solutions, un establecimiento de Hazleton, Pa., está retirando aproximadamente 16,243 libras de productos de carne molida cruda que puede estar contaminada con E. coli O157:H7, anunció hoy el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de los EE. UU. Los artículos de carne molida cruda fueron producidos entre el 26-27 de abril de 2024. Los siguientes productos son objeto de la retirada [ver etiqueta]:

Bandejas de 2.25 libras envasadas en plástico con “93% LEAN 7% FAT ALL NATURAL LEAN GROUND BEEF” con código de lote 117 y número de establecimiento “EST. 86P” impreso al reverso de la etiqueta.

Bandejas de 1.33 libras envasadas en plástico con cuatro “PRIME RIB BEEF STEAK BURGERS PATTIES” con código de lote 118 y número de establecimiento “EST. 86P” impreso al reverso de la etiqueta.

Bandejas de 2.25 libras envasadas en plástico con “85% LEAN 15% FAT ALL NATURAL ANGUS PREMIUM GROUND BEEF” con código de lote 117 y número de establecimiento “EST. 86P” impreso al reverso de la etiqueta.

Bandejas de 2.25 libras envasadas en plástico con “80% LEAN 20% FAT ALL NATURAL GROUND BEEF CHUCK” con código de lote 118 y número de establecimiento “EST. 86P” impreso al reverso de la etiqueta.

Bandejas de 1.33 libras envasadas en plástico con cuatro “80% LEAN 20% FAT ALL NATURAL GROUND BEEF CHUCK PATTIES” con código de lote 118 y número de establecimiento “EST. 86P” impreso al reverso de la etiqueta.

Bandejas de 1.33 libras envasadas en plástico con cuatro “90% LEAN 10% FAT ALL NATURAL GROUND BEEF SIRLOIN PATTIES” con código de lote 118 y número de establecimiento “EST. 86P” impreso al reverso de la etiqueta.»

Las conclusiones y direcciones oficiales de la FDA al respecto son las siguientes:

«Todos los products sujetos a la retirada tienen la marca de inspección del USDA en el frente de la etiqueta del producto, y número de establecimiento “EST. 86P” impreso al reverso de la etiqueta. Estos artículos fueron enviados sucursales de retail de Walmart a nivel nacional. El establecimiento informó el problema al FSIS después de identificar que el producto previamente segregado había sido utilizado sin querer en la producción de carne molida. No han habido reportes confirmados de reacciones adversas debido al consumo de este producto. Cualquier persona que tenga inquietudes acerca de enfermedades debe contactar a un proveedor de servicios de salud. E. coli O157:H7 es una bacteria potencialmente fatal que puede causar deshidratación, diarrea con sangrado y cólicos abdominales 2 a 8 días (3 a 4 días, en promedio) después de ser expuesto al organismo. Si bien la mayoría se recupera después de una semana, hay quienes contraen una insuficiencia renal llamada síndrome urémico hemolítico (HUS por sus siglas en inglés). Esta condición puede suscitarse en personas de cualquier edad pero es más común en niños menores de 5 años y en adultos mayores. Se caracteriza por moretones fácilmente contraídos, palidez y disminución del gasto urinario. Las personas que tienen estos síntomas deben solicitar de inmediato atención médica. Al FSIS le preocupa que algún producto pueda estar en los congeladores de los consumidores. Se le urge a los consumidores que compraron estos productos que no los consuman. El producto debe ser desechado o devuelto al punto de venta. El FSIS realiza revisiones sobre la efectividad de la retirada de manera rutinaria para verificar que las empresas que realizan una retirada le notifiquen a sus clientes de esta y que se sigan los pasos necesarios para asegurarse de que el producto ya no esté al alcance de los consumidores. Cuando están disponibles, las listas de distribución al detalle se publican en el sitio web del FSIS www.fsis.usda.gov/avisos.»

Los consejos de la FDA para evitar problemas de salud al consumir alimentos de este tipo:

«FSIS aconseja a todos los consumidores que preparen de forma segura sus productos de carne cruda, incluyendo carne fresca y congelada, y solo consuman carne molida que haya sido cocida a una temperatura de 160 °F (71 °C). La única forma de confirmar que la carne molida está cocida a una temperatura lo suficientemente alta como para eliminar las bacterias nocivas es usar un termómetro de alimentos que mida la temperatura interna, https://www.fsis.usda.gov/safetempchart. Los consumidores con preguntas acerca de esta retirada pueden comunicarse con Cargill Meat Solutions llamando al 1-844-419-1574. Los miembros de los medios con preguntas acerca de esta retirada pueden comunicarse con Chuck Miller, Senior Communications Manager, Cargill Meat Solutions llamando al 612-430-2882 o escribiendo a media@cargill.com. Los consumidores con preguntas sobre inocuidad alimentaria pueden llamar a la línea gratuita de carne y aves de corral del USDA al 888-MPHotline (888-674-6854) o enviar un pregunta por correo electrónico a MPHotline@usda.gov. Los consumidores que necesitan informar un problema con un producto de carne, aves de corral o huevo, pueden acceder al Sistema de Monitoreo Electrónico de Quejas del Consumidor en línea las 24 horas del día en https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/.»

Fuente: https://www.fsis.usda.gov/es/retirada/cargill-meat-solutions-retira-productos-de-carne-molida-debido-a-una-posible-contaminacion

La FDA clasifica las alertas sanitarias de medicamentos en cuatro niveles de gravedad:

1. Alerta de máxima prioridad:

Indica un riesgo serio e inmediato para la salud pública.

Se utiliza para comunicar problemas que podrían causar la muerte, hospitalización o discapacidad irreversible.

Puede incluir la retirada del mercado del medicamento.

2. Alerta de alta prioridad:

Indica un riesgo serio para la salud pública.

Se utiliza para comunicar problemas que podrían causar efectos adversos graves, como hospitalización, discapacidad irreversible o muerte.

Puede incluir cambios en la etiqueta del medicamento o la recomendación de que los profesionales de la salud dejen de recetarlo o usarlo.

3. Alerta de prioridad moderada:

Indica un riesgo potencial para la salud pública.

Se utiliza para comunicar problemas que podrían causar efectos adversos graves, pero que son menos probables que en las alertas de alta prioridad.

Puede incluir cambios en la etiqueta del medicamento o la recomendación de que los profesionales de la salud monitoreen a los pacientes que toman el medicamento.

4. Alerta de baja prioridad:

Indica un riesgo potencial para la salud pública.

Se utiliza para comunicar problemas que podrían causar efectos adversos, pero que son poco probables o leves.

Puede incluir cambios en la etiqueta del medicamento o información adicional para los consumidores y profesionales de la salud.

Además de estos cuatro niveles de gravedad, la FDA también utiliza dos tipos de alertas:

1. Retirada del mercado:

Se utiliza cuando la FDA determina que un medicamento es peligroso y debe ser retirado del mercado.

Las retiradas del mercado pueden ser voluntarias u obligatorias.

2. Aviso de seguridad:

Se utiliza para comunicar un problema de seguridad con un medicamento.

Los avisos de seguridad pueden incluir cambios en la etiqueta del medicamento, la recomendación de que los profesionales de la salud monitoreen a los pacientes que toman el medicamento, o información adicional para los consumidores y profesionales de la salud.

Es importante tener en cuenta que la clasificación de una alerta sanitaria no siempre refleja la gravedad del problema. La FDA considera una variedad de factores al clasificar las alertas, incluyendo la evidencia disponible, el riesgo potencial para la salud pública y la disponibilidad de medidas para mitigar el riesgo.

Para obtener más información sobre las alertas sanitarias de la FDA, puede visitar el siguiente sitio web: https://www.fda.gov/aboutfda/officeglobalpolicyandstrategy/fdarecallsmarketwithdrawalssafetyinformation

Resumen sobre el tema: La FDA lanza Alerta sanitaria en EEUU por carne contaminada E. coli :

La E. coli O157:H7 es una bacteria que puede causar diarrea con sangre y deshidratación.

Las personas que están en mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por la E. coli O157:H7 son los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La carne molida debe cocinarse a una temperatura interna de 160 °F (71 °C) para matar las bacterias dañinas.

