Alquileres en Montevideo: los 3 mejores barrios para ir de turista

Ya sea por un fin de semana o para estancias largas, conseguir alquiler en Montevideo puede ser difícil. ¿Cuáles son los mejores barrios?

Con una población de casi 2 millones de personas, Montevideo es una de las ciudades con más tránsito de turistas durante todo el año. Por este motivo, lo cierto es que buscar alquileres en Montevideo en las zonas más recomendadas para visitar durante unas vacaciones puede ser muy difícil.

Lo más importante a tener en cuenta a la hora de buscar alquileres en Montevideo es que al ser una ciudad muy poblada, llena de estudiantes y turistas, será necesario buscar y reservar con tiempo.

Normalmente, quienes entran al país por el Aeropuerto Internacional de Carrasco eligen conocer la capital uruguaya antes de llegar a su destino final, que por lo general son los balnearios. Sin embargo, este tipo de visita es por un lapso corto de tiempo, por eso la realidad es que los alquileres disponibles se renuevan todo el tiempo.

¿En qué barrios buscar alquileres en Montevideo?

Uno de los barrios preferidos por los turistas de todas partes del mundo es Pocitos, elegido sin dudas porque estéticamente es uno de los más bellos de Montevideo. Sus caminos con muchos árboles, flores y casas antiguas, edificios y chalets lo hacen único y muy pintoresco.

Además, es un barrio que se encuentra a pocos metros del mar y de la rambla, que es muy concurrida durante todo el día por personas que hacen deportes o por aquellos que simplemente quieren pasar el rato paseando junto al mar.

Este barrio residencial cuenta también con cercanía a algunos atractivos turísticos ideales para recorrer durante el día, como el Montevideo Shopping, las embajadas y muchos restaurantes y bares para disfrutar también de la gastronomía uruguaya.

Por otro lado, la ciudad vieja es también uno de de los barrios recomendados para vacacionar. Esta zona de Montevideo es la más antigua porque es allí donde comenzó la historia de la ciudad y por eso mantiene la arquitectura de la época colonial. Sin dudas, es una zona que sí o sí hay que recorrer al visitar Montevideo. Y ¿qué mejor que alojarse en ese ambiente durante la estancia? Sin embargo, al ser un barrio de oficinas en la actualidad, durante la noche puede parecer un tanto despoblado, pero de día hay mucha oferta gastronómica con excelentes precios.

De todas formas, es un barrio ideal para que los turistas puedan pasear y conocer los mejores atractivos turísticos, tales como el Teatro Solís, la Catedral Metropolitana de estilo neoclásico, y otros monumentos históricos típicos de la ciudad.

Por último, el Parque Rodó es sin dudas una excelente ubicación para disfrutar de la capital uruguaya. Esta área residencial se encuentra alrededor del parque homónimo. Allí, además de estar muy cerca de la playa, hay un lago para botes, un parque de atracciones vintage y mucho espacio verde para sentarse a disfrutar de la naturaleza.

También, dentro del parque se encuentra el Museo Nacional de Artes Visuales, ideal para visitar durante la estadía y conocer más sobre la cultura charrúa, ya que cuenta con pinturas uruguayas del siglo XX y un jardín de esculturas.

Un dato a tener en cuenta

Como sucede en cualquier país, a medida que se acerca la temporada alta, los alquileres comienzan a aumentar. Por este motivo, será conveniente alquilar con mucha anticipación para conseguir no solo un buen apartamento o casa, sino también cercano a los atractivos turísticos de la ciudad. De lo contrario, alquilar un auto o manejarse en transporte público será fundamental para conocer cada rincón de la ciudad.

Alquileres en Montevideo: los 3 mejores barrios para ir de turista was last modified: by

Temas relacionados:

En : Última Hora