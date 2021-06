Análisis de los Tipos de Formatos de Vídeo, Parte I

Cuando nos referimos a formatos de archivos de video, lo hacemos a través de la extensión del archivo, es algo muy común, referirnos a archivos por su extensión cómo por ejemplo Archivo de Word ( .doc o .docx) , Archivo de Excel (.xls o .xlsx) en este caso las extesiones se refieren al archivo a través del nombre de la aplicación que para el ejemplo es Office.

En el caso de las extensiones de archivos de video estas por costumbre se refieren al contenido o tipo de contenedor del video independientemente de la aplicación que lo use. Son pocas la aplicaciones o software de video que usa formatos de archivos creados por ellos y que solo lo manejan ellos, esto pasa con software muy específico, ya que los videos son para ser visualizados por un público los formatos de video son por lo general de uso público o con permiso de uso del fabricante.

Los codecs son una característica muy importante en los videos, algunos contenedores tienen códecs que casi siempre usan y otros contenedores se usan a menudo con muchos códecs diferentes.

¿Qué es un codec de Video?

Un códec de video es un tipo de códec que permite comprimir y descomprimir video digital. Normalmente los algoritmos de compresión empleados conllevan una pérdida de información. Fuente. Wikipedia

¿Pero que es un codec?

Un códec es un programa o dispositivo hardware capaz de codificar o decodificar una señal o flujo de datos digitales ​. Códec es un acrónimo de codificador-decodificador o, menos comúnmente, compresor-descompresor. Su uso está muy extendido para la codificación de señales de audio y video dentro de un formato contenedor. Fuente. Wikipedia

Ahora vamos a hablar un poco de cada formato de video, lo haremos con los más populares, ya que debemos tener en cuenta que existen muchos, y de cada uno podríamos escribir un libro por lo extenso que es su bibliografía.

El formato MP4

Probablemente es el formato que estas usando en este momento en tu móvi, ya que este formato de video es uno de los formatos más utilizados en el presente, especialmente cuando se trata de compartir contenido desde distintas plataformas. Un ejemplo importante es el de YouTube donde recomiendan subir los archivos de video en el formato MP4 para obtener una mejor calidad de video al momento de ejecutarse el convertidor de video en youtube para generar tamaños de archivo en su plataforma.

Este formato es muy interesante y versátil ya que puede ejecutarse para datos de videos como para audio, soporta subtitulos e imágenes fijas, por lo que los Youtubers y creadores de contenidos lo utilizan mucho por lo que para ellos convertir videos de youtube a musica es algo habitual.

Tal vez su mejor característica es que puede llegar a tener un tamaño de archivo pequeño pero mantener una buena calidad de video, por lo que en uso en móviles es prácticamente un estándar .

Icono del formato .mp4, Por lo general este formato se puede encontrar con un icono similar a este

El formato AVI

Si hablamos de formatos de video que se han convertido en un estándar a lo largo del tiempo el formato AVI es uno de ellos, tanto que prácticamente cualquier dispositivo con una pantalla en el mundo debe reproducir este formato que sirve de base muchas veces para procesarlo y pasarlo a otros formatos.

Recordemos que el formato es un contenedor, y nos referimos a él por su extensión en este caso .avi pues sucede que este formato puede soportar una gran cantidad de condificadores o codecs por lo que es ampliamente aceptado en todas las plataformas.

Solo tiene un contra y es que el tamaño de archivo es grande y se hace mas grande a medida que el video se alarga, no son buenos para el streaming o descarga, pero si son buenos para almacenar videos como respaldo en una computadora guardando la calidad y cuando necesitemos enviar algo lo convertimos a un formato más manejable.

Icono del formato .avi, Por lo general este formato se puede encontrar con un icono similar a este

El Formato MOV

A veces los formatos son abiertos otras veces cerrados, conocemos a Apple por ser un ecosistema cerrado, para ellos desarrollaron el contenedor .MOV en un lote de tipos de formatos de video que mantienen para su plataforma.

El formato de video .MOV funciona para usarse con su reproductor Quicktime que trabaja en los sistemas operativos de Apple, aunque existen versiones para Windows de este reproductor y algunos reproductores de terceros lo pueden visualizar.

Estos archivos tienen alta calidad pero a un costo de tamaño de archivo extremadamente alto para la actualidad en que compartir archivos entre dispositivos se ha hecho un hábito diario por lo que los archivos grandes muchas veces son descartados para compartir, aunque existen soluciones que permiten convertirlos y hacerlos transportables entre plataformas.

Icono del formato .mov, Por lo general este formato se puede encontrar con un icono similar a este

Conclusión

Dependiendo de la actividad que requieras hacer el formato de video que vayas a usar por lo general será MP4, como ya lo comentados tiene buenas características para edición y buena calidad, adicionalmente el formato .AVI se presta para muchas opciones interesantes ya que como buen formato, solido y estable ha envejecido muy bien a lo largo de los años.

Aunque existen muchos más formatos de video muy populares y otros no tantos, en otras oportunidades los presentaremos.

Análisis de los Tipos de Formatos de Vídeo, Parte I was last modified: by

Temas relacionados:

En : Móviles