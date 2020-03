Cómo preparar la Arepa Zuliana Tumbarrancho

Las arepas tumbarrancho son uno de los desayunos más originales y creativos de Maracaibo, aunque también suelen servirse de cena. Consiste en una arepa rebozada y rellena de diversos ingredientes; sin embargo, prepararemos la más popular, conocida como “Tumbarrancho con Queso”.

Ingredientes

Para las arepas:

– 1 Taza de harina de maíz precocida.

– 1 1/4 Tazas de agua.

– 1 Cucharadita de sal.

– 1 Cucharada de aceite vegetal.

Para el rebozado:

– 2 huevos.

– 1/2 taza de harina de trigo.

– 2 Cucharadas de mostaza preparada

– 1/2 vaso de leche líquida.

– 1/2 vaso de agua.

– 1 Cucharadita de sal.

Para el relleno:

– 200 Grs. de mortadela rebanada.

– 1/2 Kgs de queso de mano.

– 100 Grs. Repollo picadito.

– 2 Tomates cortados en julianas, sin semillas.

Preparación

Se hacen las arepas de la forma tradicional, o como te gusten a tí, en budare o en el horno.

Luego, para hacer el rebozado donde se sumergen las arepas, debe agregar todos los ingredientes (la harina de trigo, los huevos, la sal, la mostaza y la leche) y revolver hasta unificar la mezcla, cuando este listo incorpora el agua hasta que obtenga una mezcla espesa, coloque solo el agua indicada.

Debe introducir las mortadelas dentro de la arepa, y sumerge la arepa en la mezcla anterior, muy importante que las arepas estén reposadas (es decir, no estén calientes), luego las coloca a freir hasta que doren.

Abre la arepa y coloca el resto del relleno, puede variar el tipo de queso según tu preferencia. El tomate lo puedes cortar en julianas, si gustas colocale cebolla cortada en juliana.

