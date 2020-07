Ingredientes:

1 taza de auyama bien cocida y triturada unos 250 gramos aproximadamente

1 cucharadita de sal

½ taza de harina de arroz ( 125grs. ) (arroz molido, licuado hasta convertirlo en polvo).

Procedimiento:

1. Mezcla en un bol la auyama y la sal. Agregue poco a poco la harina y amase muy bien.

2. Forme las esferas y aplane hasta darle forma de arepa.

4. Caliente una sartén o plancha a fuego medio, engrásela con aceite, cloque las arepas de auyama y cocine hasta dorar las arepas por ambos lados.

5. Sirva y rellene a su gusto.

A disfrutar estas deliciosas arepas que se convierten en una excelente opción ante la escasez de harina de maíz.