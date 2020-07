Arepas a la plancha rellenas con queso de mano y mojito de cilantro

Si bien la arepa representa el desayuno perfecto para el venezolano, que nunca te falte queso de mano y un increíble mojito como este. ¡Delicioso!

Ingredientes (4 personas)

1 1/2 Taza de harina de maíz

1 Taza de agua tibia

1 Cdta. de sal

1 Queso de mano o guayanés grande ó 2 pequeños (400 g aproximadamente) Mojito de cilntro: 1 Taza de cilantro fresco

1/4 Taza de aceite de maíz

1 Cdta. de sal

2 Dientes de ajo

40 minutos

Preparación

Amasar la harina de maíz con el agua y la sal. Preparar cuatro arepas grandes u ocho pequeñas muy finas. Asarlas a la plancha durante diez minutos por cada lado. Al estar listas, abrirlas por la mitad e introducirles un trozo de queso de mano o queso guayanés.

Preparar el mojito de cilantro licuando todos los ingredientes. Colocar en un recipiente para acompañar a las arepas rellenas. Acompañante: Jugo de fresa y café con leche descremada.