Así fue la Luna Azul captada en fotos alrededor del mundo

La luna azul, un fenómeno muy raro, que podemos apreciar muy pocas veces en nuestras vidas, estará presente y visible durante las noches del 30 y 31 de Agosto de 2023

El origen de este fenómeno consiste en las diferencias entre nuestro calendario y el lunar, mientras que nuestros meses pueden tener una duración de entre 28 y 31 días dependiendo del mes y el año. Mientras que, en el caso de los meses lunares, el ciclo es siempre de 29,5 días aproximadamente. Por lo que no es extraño que, cada cierto tiempo, coincidan dos lunas llenas dentro del mismo mes.

