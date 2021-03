Asqueroso! Jean Mary y Alex Goncalves llamaron estafador a Dave Capella por pedir dinero para recuperarse del COVID19

Asqueroso! Jean Mary y Alex Goncalves llamaron estafador a Dave Capella por pedir dinero para recuperarse!

En un arqueroso web show que tienen estos elementos , estuvieron llamando al ya fallecido animador Dave Capella, estafador por pedir dinero a través de la plataforma Gofundme para costear los gastos médicos de él y de sus padres que han estado graves por el COVID-19, el padre del animador falleció y posteriormente él, ambos por las complicaciones derivadas de la enfermedad.

A continuacion el vídeo.

Asqueroso! Jean Mary y Alex Goncalves llamaron estafador a Dave Capella por pedir dinero para recuperarse del #Covid_19 pic.twitter.com/NoeHn45gdn — NotiActual (@notiactual) March 28, 2021

Posteriormente el par de elementos que al parecer creen que pueden recoger el agua derramada, presentaron unas excusas frias y calculadoras, solo por decir algo al respecto, y echaron la culpa a terceros, muchos de sus seguidores indicaron que hasta ese día seguirían sus cuentas de redes sociales, por la forma como hablaron del ya fallecido animnador del programa Portada´s.

