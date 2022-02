ATENCIÓN! Iniciaron el pago del Bono Contra la Guerra Económica Febrero 2022

Iniciaron el pago del Bono Contra la Guerra Económica Febrero 2022

Según informó el Canal Patria Digital en Telegram, este jueves comenzó el pago del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de febrero de 2022, a través del sistema patria. Está bonificación está destinada a todos los pensionados registrados en la plataforma.

De acuerdo a la información proporcionada por el canal, el monto otorgado es de Bs. 10 y será adjudicado a través de la Plataforma Patria en orden de edad, comenzando por las personas de 100 años a 85 años y terminando el lunes con los ciudadanos de 64 años o menos.

BONO CONTRA LA GUERRA ECONOMICA FEBRERO 2022.

✍️ Toma nota: Se les informa a todos los pensionados y pensionadas que a partir del día Jueves 03 de Febrero se estará depositado a través de la #PlataformaPatria el » bono Contra la guerra» por un monto de 10,00 Bolívares, los depósitos se efectuarán por orden de edad comenzando por las personas de mayor edad.

✅ Jueves 03/02/2022: Edad 100 años a 85 años.

✅ Viernes 04/02/2022: Edad 84 años a 75 años.

✅ Sábado 05/02/2022: Edad 74 años a 65 años.

✅ Lunes 07/02/2022/: Edad 64 años o menos .

MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs 10,00 por concepto Bono contra la Guerra Economica (febrero 2022) el 03/02/2022 14:41

