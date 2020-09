Atroz! En EEUU «Policías» masacran a tiros a un niño con Autismo

En EEUU «Policías» masacran a tiros a un niño con Autismo. En otro caso de abuso policial sin límites de locura, un grupo de policias tirotearon a un inocente niño con Síndrome de Asperger ubicado en la franja del autismo.

Golda Barton señaló que llamó a la Policía para solicitar un equipo de intervención en casos de crisis porque su hijo Linden Cameron, que padece síndrome de Asperger, estaba sufriendo un episodio causado por una «ansiedad grave por separación» ya que su madre fue a trabajar por primera vez en más de un año.



Un niño con autismo fue gravemente herido cuando un agente de policía le disparó tras responder a un pedido de ayuda de la madre, incidente que alimenta la polémica sobre abuso policial en la nación norteamericana.

No obstante, según la mujer, dos agentes entraron en la casa y en menos de cinco minutos comenzaron a gritar que el niño se tirara al suelo antes de dispararle varios tiros.

Linden Cameron, de 13 años, pasaba por un episodio de alteración mental cuando su madre, Golda Barton, llamó al número de emergencia 911 para solicitar asistencia en la ciudad de Salt Lake City, estado de Utah.

Les dije, está desarmado, no tiene nada, solo se enfada así y comienza a gritar. Es un niño tratando de llamar la atención”, declaró la madre a la cadena Kutv.

Cuando la policía llegó a la escena, el chico huyó y en la persecución uno de los oficiales le disparó varias veces. “Durante una corta persecución a pie, un oficial disparó su arma y alcanzó a esa persona”, dijo el sargento Keith Horrocks de la policía de Salt Lake en una conferencia de prensa.

El menor sufrió lesiones en el hombro, los intestinos, la vejiga y los tobillos. Está grave en el hospital. “Es un niño pequeño, ¿por qué no solamente lo tumban?”, dijo entre lágrimas la madre, recordando lo que le imploraba a los agentes.

Según la versión policial del procedimiento, Linden Cameron era considerado sospechoso de “amenazas con un arma” hacia conocidos, pero de acuerdo con Horrocks, no se encontró en el lugar ninguna evidencia de un arma “en este punto”.

En un país sacudido por protestas contra la brutalidad policial tras la escandalosa muerte de algunos ciudadanos negros, la situación de Cameron provocó el reclamo de organizaciones locales de discapacitados.

