Atroz! Japón verterá el agua radioactiva de Fukushima al mar, envenenando a millones de especies marinas y poniendo en riesgo la salud mundial.

Japón pronto comenzará a liberar agua radiactiva tratada en el océano tras la aprobación del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas para un plan controvertido que llega 12 años después de la fusión nuclear de Fukushima.

El plan para liberar las aguas residuales lleva años gestándose, y el ministro de Medio Ambiente declaró en 2019 que «no había otras opciones» a medida que se agota el espacio para contener el material contaminado, esta es su principal excusa, ya que es tan descarado que miente ante el mundo pretendiendo evadir responsabilidades ha buscado la aprobación de la IAEA.

El irresponsable director de la Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), llegó a Japón este martes para visitar Fukushima y presentar la revisión de seguridad del organismo de la ONU al primer ministro Fumio Kishida, dandole una misteriosa aprobación express, ya que el mundo entero sabe que esa agua es altamente tóxica para la salud de toda especie de fauna y flora pero él (Grossi) le ha estampado su aprobación a este crimen medioambiental

Pero la aprobación de la ONU no ha servido para tranquilizar a los residentes de los países vecinos y a los pescadores locales, que aún sienten el impacto de la catástrofe de 2011, los que más han sufrido son los propios pescadores japoneses que han visto mermada su pesca y han enfermado por los efectos de la radiacion.

Algunos han puesto en duda las conclusiones del IAEA, y China afirmó recientemente que la evaluación del grupo «no es una prueba de la legalidad y legitimidad» del vertido de aguas residuales de Fukushima.