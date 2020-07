BARRANQUILLA, COLOMBIA: Varios muertos al explotar gandola de gasolina cuando era saqueada

BARRANQUILLA, COLOMBIA.- En un acto insólito, el ansia de saquear un vehículo cargado con gasolina causó varios muertos al explotar.

CÓMO SUCEDIÓ?

“Lo que él comenta es que se le atravesó un reptil, que suelen aparecer aquí en la carretera. Por no matarlo le hizo el zig zag y fue cuando se salió de la vía”, contó William Cataño, tío de la gandola que se volcó y estalló ocasionado una tragedia en Colombia, la mañana de este lunes 6 de julio.

Su sobrino le aseguró que, al salirse de la carretera, el camión comenzó a derramar combustible y llegó una “multitud” a intentar aprovecharse de eso.

“Él le decía a la multitud que llegó que no se metieran, que no se acercaran porque era gasolina. No hicieron caso y tampoco le hicieron caso a los policías que estaban aquí. Cuando se pusieron a manipular la batería y estaban rompiendo el tanque para sacar el combustible, estalló. Ahí fue cuando pasó toda la tragedia”, indicó el familiar.

CRÍTICAS

Muchas críticas se sintieron en redes sociales por el suceso, algunos opinaron que era por necesidad que saqueaban el camión otros indicaron que la «necesidad no debería nublar la mente y volver idiota a las personas».