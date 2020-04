Bernie Sanders anunció su retiro de la carrera presidencial.

El senador estadounidense Bernie Sanders ha suspendido su campaña para la nominación presidencial demócrata 2020. Sanders hizo el anuncio en una conferencia telefónica con su personal.

«Hoy cancelo mi campaña, pero aunque la campaña termine, la lucha por la justicia continúa», escribió Bernie Sanders en su Twitter.

Sanders aseguró en su declaración que la decisión de retirarse de la carrera ha sido «difícil y dolorosa». El senador explicó que en un país afectado por la crisis no puede continuar una campaña que no será exitosa.

«Desearía poder darles mejores noticias (…) pero el camino hacia la victoria es prácticamente imposible (…) Esta batalla por la nominación democrática no será exitosa», aseguró. «Si creyera que tenemos un camino visible para la nominación, ciertamente continuaría la campaña, pero no es así», continuó.

El senador por el estado de Vermont ha sido el último rival del exvicepresidente Joe Biden para convertirse en el candidato demócrata en las próximas elecciones en EE.UU. Sanders indicó que Biden es «un hombre decente» con el que trabajará «para hacer avanzar ideas progresistas».

Bernie Sanders anunció su retiro de la carrera presidencial was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos