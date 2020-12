Bolsa de Sao Paulo, proyecciones 2021. ¿Hasta donde puede llegar el Bovespa?

(Bolsa de Sao Paulo) – Con la bolsa muy cerca de eliminar las pérdidas registradas en 2020, especialistas del Banco Safra actualizaron sus proyecciones. Observan ahora el Bovespa en 131 mil puntos a finales de 2021. En el momento más agudo de la crisis provocada por el coronavirus, el principal índice bursátil brasileño llegó a caer a casi a la mitad de su puntuación de marzo. ¿Qué esperar para 2021?.

Contexto general.

«Tenemos una perspectiva optimista para la Bolsa de Sao Paulo. Estamos cerca de una vacuna contra el Covid-19, que podría poner fin a la pandemia y sus efectos negativos en la economía «, sostiene el informe del Banco Safra.

Los buenos precios de las materias primas (impulsados por la recuperación de la economía mundial), la continuidad de la agenda de reformas del gobierno de Jair Bolsonaro y el respeto a la regla del «techo de gasto publico» deberían permitir una aceleración de la economía brasileña.

Según los expertos, el escenario de mantener el interés en niveles históricamente bajos también debería dar continuidad a la migración de recursos de renta fija a renta variable. Movimiento impulsado mayoritariamente por las inversiones de las personas físicas.

La actividad económica debería seguir su curso de recuperación. Posiblemente con cierta desaceleración en el corto plazo por el aumento del número de casos y muertes por Covid-19, pero con una buena perspectiva a medio y largo plazo. Los expertos predicen un crecimiento del PBI del 4,4% en 2021.

En el aspecto fiscal, el equipo de analistas del Banco Safra afirma que se respetará el techo de gasto y se continuará con las reformas estructurales (privatizaciones, reforma administrativa, reforma fiscal, “BR do Mar”, licitaciones de infraestructura).

En el ámbito internacional, analistas señalan que la elección del candidato demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos tiende a generar una política exterior menos volátil. Esto debe reflejarse en un mejor entorno empresarial, especialmente para los países emergentes.

Este escenario favorece los precios de las materias primas. Expertos destacan el mineral de hierro, ya en el valor máximo en cinco años. El petróleo también es observado, si bien se mantiene por debajo de sus máximos de 2018, experimenta una fuerte recuperación en el último mes.

Bovespa 2021: retorno de inversores extranjeros.

Los últimos meses también han visto a los inversores extranjeros regresar a la Bolsa de Sao Paulo. El flujo acumulado en el año sigue siendo negativo, con una salida de R$ 51 mil millones. Pero sólo en noviembre se registraron entradas de R$ 33,9 mil millones a través de inversionistas extranjeros. Esto sin considerar operaciones como las IPOs (ofertas públicas iniciales) y subsiguientes (ofertas posteriores, es decir, emisiones de acciones posteriores a las ofertas públicas iniciales de una empresa).

