Gobierno de Venezuela comienza el pago del Bono Amor En Acción,¿Quienes lo cobrarán?¿De cuanto es el bono?

¿Quienes lo cobrarán?

Los beneficiarios que esten registrados en el sistema Patria, sean pensionados o jubilados públicos o privados, es para todos los registrados.

¿De cuanto es el bono?

Monto en Bs. 110,00 depositado a través del sistema Patria, para saber de cuanto es la equivalencia en dólares en este momento haga click aquí.

¿Entre que fechas hay oportunidad de hacerlo efectivo a través del sistema Patria?

Desde el 12 de Junio al 20 de Junio el beneficiario debe ingresar al sistema Patria y aceptar el Bono

¿Qué hago si el bono no me aparece?

Siga la guía que tenemos aquí:

Guía para mantener actualizado el perfil del sistema patria y recibir todos los bonos.

¿Cómo puedo saber que ya tengo el bono en la cuenta Patria?

Debe esperar el mensaje en su teléfono , a veces puede estar disponible el bono para ser aceptado antes que llegue el mensaje pero eso es poco frecuente y cuando sucede es por poco tiempo, la recomendación es esperar el mensaje para evitar colapsar la plataforma Patria.

