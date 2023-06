Nuestra calculadora de compras para Venezuela, permite agregar productos con los precios en dólares y de acuerdo a la Tasa oficial del BCV del día, se calcula el monto total de la compra, de manera tal que al ir al supermercado podrás tener una excelente herramienta para llevar el control de tus compras.

Agrega productos a la lista y sus precios en dólares la sumadora te dirá cuanto pagarás en Bolívares de acuerdo a la Tasa Oficial del BCV para hoy

Tasa Oficial del dólar BCV para hoy:

Bs. 27.11

