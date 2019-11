El Dr. Calderon Berti, dió una rueda de prensa fijando posición sobre su gestión y salida cómo embajador de Venezuela en Colombia nombrado por Juan Guaidó, revelando todo sobre el caso del Cucutazo, ratificando lo publicado y denunciado por Panampost y la información que inteligencia de Colombia le proporcionó..

EN VIVO desde Colombia – Pronunciamiento de Humberto Calderón Berti https://t.co/cKHBni9gfu — VPItv (@VPITV) November 29, 2019

Calderón Berti lo contó todo sobre su salida y la olla podrida del Cucutazo

