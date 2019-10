Nota de Prensa.- Como guerreras, las 17 candidatas del Reinado de la Feria Internacional de La Chinita posaron para el lente de Flash Creativo con su mejor atuendo rosa en apoyo al cáncer de mama, en el marco del mes rosa.

La actividad, que contó también con Cindy Granadillo, Reina del Petróleo en la 52° edición del reinado, sirvió para transmitir un mensaje de aliento a todas las mujeres luchadores que hoy en día enfrentan la enfermedad.

“Queremos que todas las mujeres tomen conciencia de lo fatal que puede ser esta enfermedad”, expresó Granadillo, quien enfatizó que “cada quien es responsable de su vida, por eso hay que prevenir el cáncer de mama realizándose los exámenes de rutina que solo te quitan unos minutos”.

Durante la actividad, cada una de las participantes del certamen aportaron frases motivadoras y esperanzadas con el fin de transmitir un mensaje positivo a cada una de las personas que podrán ver las fotografías en las redes sociales de @flashcreativo y @reinadoferiadelachiquinquira.

La producción de la sesión fotográfica estuvo a cargo de Jesús Paz, jefe de prensa del reinado; el equipo de Flash Creativo lo conforman Javier Vílchez y Andreina Acevedo; el equipo de maquilladoras estuvo integrado por Miranda Chávez (@mirandaitsok), Mariela Soto (@bymarisoto), Marianna Paredes (@mariip9), Daniela Villasmil (@danivalglam), Nathaly (@soynathh) Valeria Montolla (@valmontolla), Edilia Suárez (@brizamakeup) y Yennauris Bracho (@yenpbeauty) las gráficas fueron tomadas en las instalaciones del Hotel Intercontinental de Maracaibo.

Candidatas del Reinado de la Feria de La Chinita se visten de rosa en apoyo al cáncer de mama was last modified: by

En : Gente