LAS VEGAS, NEVADA.- En un acto degenerado la «cantante» Mon Laferte se desnudó en los premios Grammy Latinos. La cantante chilena Mon Laferte ha denunciado la presunta violencia que vive su país mediante un mensaje escrito sobre su pecho desnudo, que mostró a los periodistas y fotógrafos congregados en torno a la alfombra roja de la gala de los premios Grammy Latinos, celebrada este año en Las vegas (EE.UU.)

«En Chile torturan, violan y matan», podía leerse en el cuerpo de la artista, que también llevaba en el cuello un pañuelo verde como símbolo de reivindicación de la legalización del aborto.

En la ceremonia, Laferte fue premiada con el Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa (este premio fue ganado antes del acto degenerado que realizó en la alfombra roja por lo que no quedaba otra que entregarselo, la susodicha aprovechó su discurso de agradecimiento para llamar de nuevo la atención sobre la crisis que atraviesa su país, muchos esperaban que siguiera malogrando más el evento y terminara de desnudarse, pero al final no avanzó más en su «protesta», la cual como indica nuestro titular fue emitido en directo en horario infantil.

