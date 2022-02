Cantautor mexicano Josh Jauregui presenta su nuevo sencillo y vídeo oficial «Tu Estas Aquí»

Miami, FL, (@MinayaPR / Passionatus Music Group LLC) Josh Jauregui presenta su nueva canción, «Tu Estas Aquí».

Carismático y espontáneo, esposo de Dailen, padre de Iker y Ximena. Josh, joven músico que dedica su vida a glorificar el poder de Dios, lanza su sencillo, «Tu Estas Aquí».

Josh Jauregui, quien además es autor y se encuentra adelantando el manuscrito de su próximo libro, que tendrá como temática un inspirador mensaje para hijos de Pastores, nos habla del propósito de este tema:

“Con esta canción, tengo como meta animar a todo oyente a no desistir de su búsqueda con Dios a pesar de los tiempos en los que vivimos” expresa.

La letra de «Tu Estas Aquí» fue escrita por Billi Bigurra y Ángel Moreno. Josh, expresa su talento con sonidos que van desde el pop hasta las fusiones de mariachi. En sus palabras, define su musicalización como variada y relajada.

«Tu Estas Aquí» fue producida por Ángel Moreno y cuenta con el aporte de reconocidos músicos como Emmanuel Espinosa, quien hace la interpretación en el bajo. Eli Moreno, en las trompetas. Keila Moreno en coros. Dennis Williams en Batería. En el Piano, Julián Collazos y Jordan De La Cruz con la Guitarra Eléctrica.

