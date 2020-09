(Prensa CZGNB-62 Bolívar).- Nuestra Guardia Nacional Bolivariana en el estado Bolívar mantiene una constante y férrea lucha contra las organizaciones delictivas que azotan y buscan generar terror en la población.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la captura de los ciudadanos Daniel Jesús Astudillo alias «El Asiático», Miguel Junior Valdés Maita alias «El Compa», Daniel Jose Lara «El Espejo», Jesús Ramón Diamon alias «El Bairon», Kleynner José Rojas Lares alias «El Maton», Oscar Alexander López Suarez alias «El Dormilon», Alirio Rafael Bogarin alias «El Negro», Maikel Alexander Perdomo alias «El Flaco» y Ever Eugenio Rivas alias «El Pájaro», integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada «El Perú» a quienes le incautaron armas largas y municiones, durante labores de patrullaje y supervisión en el municipio El Callao.

«Cuando comisiones militares del Destacamento de Comandos Rurales N°628 y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) realizaban labores de patrullaje y supervisión por el sector Finlandia de El Callao donde en enfrentamiento cayó nuestro Centinela de la Patria Mayor Stiben Jiménez Suárez, avistaron a este grupo de facinerosos capturándolos e incautándole armas y municiones no descansaremos hasta neutralizar a estas organizaciones delictivas que mantienen en zozobra a nuestro pueblo», indicó el G/B Rodríguez Cepeda.

El G/B Rodríguez Cepeda aseguró que en el lugar de la captura fue incautado 01 cargador para fusil AR-15, 01 cargador para fusil AK-103, 01 cargador para F.A.L, 74 cartuchos de calibre 5.56mm, 07 cartuchos calibre 16., 11 cartuchos calibre 7.62×51 mm, 15 cartuchos calibre 7,62x39mm y 02 escopetas calibre 16mm.

Manifestó fueron puestos a la orden de la Fiscalía Militar que lleva el caso del oficial de la GNB Mayor Stiben Jiménez fallecido cumpliendo su deber.

Capturados 09 integrantes del GEDO «El Perú» cómplices de la muerte del Mayor GNB en El Callao was last modified: by

En : Noticias Nacionales