México un Narcoestado: Carteles masacraron a una familia de religión Mormona

MÉXICO.- Carteles de la droga mexicanos, actuaron con saña al masacraron a una familia de religión mormona en el norte de México. Una caravana con miembros de la familia LeBarón habrían sufrido ese ataque cuando circulaban por el estado mexicano de Chihuahua.

Nueve personas, entre ellos varios niños, que viajaban en una caravana de camionetas entre los estados de Chihuahua y Sonora (México) fueron asesinadas como consecuencia del ataque de un grupo armado el 4 de noviembre, según declaró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Se trata de miembros de la familia mormona LeBarón, que se estableció en regiones aledañas al municipio de Janos hace más de 90 años. Previamente, el activista Julián LeBarón indicó que tres mujeres y siete niños fallecieron durante esa presunta emboscada, mientras que otros seis menores «se fueron caminando hasta su casa». En diferentes camionetas de esa expedición viajaban Donna y Christina Langford junto a sus hijos, que harían regresado para auxiliar a sus parientes varados y fueron víctimas de los delincuentes. «Yo mismo vi los cuerpos, [una] niña como de 6 años está completamente en pedazos» mientras que «la bebé de pecho estaba viva, yo mismo la encontré», señaló el activista.

TRUMP OFRECE AYUDA

El presidente Donald Trump ofreció su ayuda al presidente mexicano, y este se negó al indicar que su país es «soberano», aunque esto al parecer no le importa a los carteles ya que hacen lo que les da la gana.

El mensaje de Trump se produjo debido a que los nueve integrantes de la familia asesinados contaban con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense.

«Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga, que se disparaban el uno al otro, con el resultado de que fueron asesinados muchos grandes estadounidenses, incluidos niños pequeños, y algunos desaparecidos. Si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, EE.UU. está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva», señaló Trump a través de un tuit.

