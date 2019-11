Por tercer año consecutivo será una de las anfitrionas principales del show…

La animadora, modelo, y actriz Charyl Chacón confirmó que será por tercer año consecutivo una de las animadoras principales del certamen “Miss Intercontinental Venezuela 2019”; espectáculo que transmitirá Televen este domingo 1 de diciembre en horas de la noche.

Ante el compromiso Charyl expresó: “… estoy feliz al repetir una vez más la conducción de este maravilloso proyecto; espacio en donde se involucran sueños y aspiraciones de muchas jóvenes venezolanas”.

La animadora de “Lo Actual” y “Gente como uno” comentó que lucirá para ese entonces creaciones de alta costura de la diseñadora venezolana Hilda Barros “… ella es la responsable de mi imagen durante las grabaciones del programa Gente como uno, y que mejor asesoría que la de Hilda para enfrentar de punta en blanco este certamen” remarcó.

¿Los concursos de belleza son un trampolín para las nuevas generaciones?

Sí; sin duda alguna… Dentro y fuera del país este tipo de proyectos ponen a prueba muchas destrezas, habilidades, y fortalezas de las que aquí participan. Es una manera de demostrar cómo los sentimientos, y algunas presiones, juegan a favor o en contra de la exposición pública. Para todas las que hemos sido misses sabemos que estar sobre un escenario de este tipo es una gran prueba de fuego…

¿Cómo ve el grupo de chicas que compiten este año?

No he tenido la oportunidad de interactuar con todas; pero he seguido los pasos del certamen y hay mucho talento para explotar y exportar.

Para más información de este reto, pueden seguir la cuenta de Instagram: @charylchacon

Charyl Chacón está lista para animar el “Miss Intercontinental Venezuela 2019” was last modified: by

En : Gente