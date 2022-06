El Ciclón DOS se debilita a su paso por las costas venezolanas y «rebota» hacia el Mar Caribe

CARACAS, VENEZUELA.- Especialistas en el área climatológica han indicado que el ciclón DOS que se acercaba a las costas venezolanas bajo su intensidad de energética al menos un 45% al pasar por las islas de Trinidad y Tobago.

De acuerdo a la Cuenta de @EarthquakeChil1 hoy Miercoles a las 10am -4GMT indicó lo siguiente:

Aviso Venezuela 🔴 Informativo hace instantes en satelite, indica variación y pérdida de energía a parte del ciclon que pasará en zonas costeras Del país. Este casi un 45% se ha debilitado en su paso por Trinidad y Tobago. Lo fuerte se dirige hacia mar Caribe. pic.twitter.com/78G6IPe95K — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) June 29, 2022

Anteriormente se había pronósticado un acercamiento de esta perturbación que comenzó al Este de Venezuela , con dirección Este-Oeste, como se puede ver en la imagen superior.

En este momento que escribimos esta nota la perturbación se encuentra en esta fase:

Anteriormente la estimación de la trayectoria indicaba que el «ojo» de la tormenta pasaría por la Peninsula de Paraguaná, la trayectoria real indica que esta pasando en este momento a través de las Antillas Holandesas, Bonaire, Curazao y Aruba, en este orden..

Es importante tener en cuenta que estas perturbaciones por lo general «rebotan» al tocar tierra ya que las mismas no pueden mantenerse cómo ciclón o huracán en tierra firme, y dependiendo de la Orografía pueden continuar como tormenta siempre y cuanto existan las condiciones que les permitan un recorrido.

Tradicionalmente cuando ocurren de Este a Oeste en a través de las costas venezolanas las tormentas comienzan a «rebotar» hacia el Mar Caribe después de pasar por Trinidad y Tobago, ya que cómo lo indicamos previamente pierden fuerza al pasa por tierra y «buscan» moverse hacia donde pueden «alimentarse».

Al seguir su recorriendo de Este a Oeste, y toparse con la Isla de Margarita en este caso el Ciclón DOS siguió perdiendo fuerza, luego estuvo en dirección casi recta y pasó por la Isla Tortuga, llegando a las Antillas Holandesas, comunmente y de acuerdo a la intensidad de la perturbación estas «rebotan» al llegar a la zona Oeste del Estado Falcón, cómo lo apreciamos en la gráfica.

