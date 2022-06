Histórico! Científicos logran curar el Cáncer de Colon sin usar radioterapia o quimioterapia

Nueva York, EEUU.- Luis A. Diaz Jr., médico del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, publicó un artículo en el New England Journal of Medicine que revela los resultados del estudio realizado a 18 pacientes de cáncer de colon de medio a avanzado estado, y donde se afirma que todos los pacientes se curaron por completo del cáncer utilizando el medicamento, dostarlimab en 3 dosís que fueron aplicadas en periodos de 3 semanas de separación entre cada dosis.

En la actualidad todos los pacientes están felices y en remisión completa, ya que se les ha evaluado mediante examen físico, endoscopía, escaneos PET y resonancias magnéticas.

Expresiones de apoyo de la comunidad científica.

Alan P. Venook, especialista en cáncer colorrectal de la Universidad de California en San Francisco, que no participó en el estudio, dijo que también creía que era una primicia.

Una remisión absoluta en todos los pacientes es algo “inaudito”, dijo.

Como funciona y cuanto cuesta el tratamiento.

Dostarlimab funciona exponiendo las células cancerosas, lo que permite que el sistema inmunitario pueda identificarlas y destruirlas.

Durante esos seis meses, los pacientes recibieron una dosis del medicamento cada tres semanas. Cada una de ellas costó unos 11.000 dólares.

Superando el Cáncer de Colon sin tratamientos invasivos como la quimioterapa o la radioterapia.

Estos pacientes con cáncer rectal tenían la opción de someterse a tratamientos extenuantes: quimioterapia, radioterapia y, en la mayoría de los casos, una intervención quirúrgica que podría alterar sus vidas y provocar disfunciones intestinales, urinarias y sexuales. Algunos iban a necesitar bolsas de colostomía.

