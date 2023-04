Atención! Horario del Cierre del Puente sobre el Lago de Maracaibo en Semana Santa

MARACAIBO, VENEZUELA.-

El Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) organismo a cargo del puente General en Jefe Rafael Urdaneta, informó que este martes 4 de abril cerrará el Puente General en Jefe Rafael Urdaneta desde las 9.00 de la noche hasta las 4.00 de la mañana del miércoles, “por labores de mantenimiento mayor en la pila 22”.

Dicha información fue notificada por el organismo adscrito al Ministerio de Transporte a través de sus redes sociales este domingo, resaltando que dicho cierre es total, por lo que no habrá paso para vehículos particulares, de transporte o de carga en las 7 horas especificadas.

“Informamos de un nuevo cierre de operaciones en el Puente G/J Rafael Urdaneta, debido a labores de mantenimiento para el próximo martes 4 de abril desde las 9.00 de la noche hasta las 4.00 de la mañana del miércoles 5 de abril“, especificó la publicación.

La última vez que el “Puente sobre el Lago” de Maracaibo paralizó el paso por reparaciones fue el jueves 30 de marzo, cuando Fontur anunció que se realizarían “labores de mantenimiento mayor en la pila 24”, justamente en el mismo.

#02Mar | Informamos de un nuevo cierre de operaciones en el Puente G/J Rafael Urdaneta, debido a labores de mantenimiento para el próximo MARTES 04 de ABRIL desde las 9:00 PM hasta las 4:00 AM del MIÉRCOLES 05 de ABRIL ⚠️Leer comunicado para más detalles ⏫ pic.twitter.com/bDSl5i7evB — Fontur Zulia (Oficial) (@fonturzulia_) April 2, 2023

Atención! Horario del Cierre del Puente sobre el Lago de Maracaibo en Semana Santa was last modified: by