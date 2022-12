CIV y Centro Clínico Fénix Salud firman Convenio Ingenieros, Arquitectos y Profesionales Afines y sus familiares recibirán servicios médicos

El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Centro Clínico Fénix Salud, C.A., suscribieron un Convenio Institucional mediante el cual los miembros del CIV, solventes o no, y sus familiares, así como el personal de empleados, obreros y jubilados, recibirán servicios médicos.

El Ing. Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela informó que se trata de un plan piloto el cual se inicia con los ingenieros, arquitectos y profesionales afines pertenecientes al área metropolitana de Caracas. Los servicios a prestar son: atención primaria de salud (APS), emergencias, laboratorio y cirugías.

Destacó además que el Convenio, el cual entró en vigencia desde el mismo momento de su firma, se concreta por el deseo de fortalecer los lazos de colaboración entre Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Centro Clínico Fénix Salud, conscientes del interés común por promover y fomentar ventajas recíprocas que resultan de una cooperación que tenga consecuencias efectivas en materia de salud, lo que redundará en beneficio de los agremiados del CIV.

En el documento se indica que por el servicio prestado a los agremiados del CIV, sus familiares, personal activo y jubilado, se otorgará el siguiente descuento: a) Al agremiado solvente con el CIV, y sus familiares, un descuento del veinte por ciento (20%) calculado sobre el precio total de los servicios médicos, y al agremiado insolvente con el CIV y sus familiares, personal de nómina y jubilado, un diez por ciento (10%) de descuento calculado sobre el precio total de los referidos servicios.

Por el Colegio de Ingenieros de Venezuela firmó su presidente, Ing. Enzo Betancourt, la Ing. Daribel Ávila, Secretaria Accidental de la JDN del CIV. Por el Centro Clínico Fénix Salud lo hicieron el Lic. Oscar Díaz Santamaría, Director General, y el Dr. Andrés Trujillo Angarita, Director Legal.

Durante el acto estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ing. Félix Ojeda Oropeza. También el presidente del Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela (FONPRES-CIV), Ing. Antonio Díaz y los miembros de la Junta Directiva Nacional, Ingenieros José Peraza, Humberto Blanco, Yolanda Urbina y Antonio Reyes.

Por el Centro Clínico Fénix Salud, C.A., también estuvieron el Director de Finanzas e Infraestructura, Ing. Rómulo Rubio Guzmán; el Vicepresidente de Operaciones, Lic. René Ordóñez; y el Proyectista Contratista, Ing. Spartaco Hacck.