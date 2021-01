“Clikity” la nueva propuesta musical de Latin Selecta

Su pasión por la música inició a edades tempranas, cuando lograron formar parte de algunas agrupaciones en su ciudad natal Medellín. En el año 2019, los hermanos Quiceno deciden unirse para dar paso a un nuevo proyecto musical, el cual lleva por nombre Latin Selecta, un negocio familiar que se hace sentir en los principales municipios al sur de Antioquia, que tiene como objetivo principal conquistar a toda Latinoamérica.

A mediados del año que recién inicia Latin Selecta estará lanzando al mercado su nueva placa discográfica de estudio titulada «Las Lajas Original Sincé», del cual se desprende “Clikity”, su nuevo sencillo promocional, con el cual pretenden demostrar que la cultura urbana se puede tomar con mucha seriedad, sin perderle “lo bailao». La producción de su nuevo single se realizó en La Oficina St, sello discográfico que tiene todos los derechos de sus canciones.

Escucha “Clikity” en las plataformas digitales más importantes, tales como: Spotify, Deezer, Amazon, Shazam, YouTube Music, iTunes, Apple Music, Tidal, Pandora, Claro Música, Google.

“Clikity” la nueva propuesta musical de Latin Selecta was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa