MARACAIBO, VENEZUELA.-

Codhez exige seguridad vial y mayor conciencia ciudadana en Maracaibo ante oleada de accidentes de tránsito y pérdida de vidas humanas

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) ve con gran preocupación los continuos accidentes de tránsito que han tenido lugar en el Área Metropolitana de Maracaibo durante los meses de junio y julio del presente año, y que han derivado en personas lesionadas, en algunos casos, así como en la irreparable pérdida de vidas de jóvenes, adultos mayores e incluso la de un niño.

El pasado 6 de junio, se registró el arrollamiento de un ciclista urbano de 37 años de edad, identificado como José Quintero Lozano, vía al aeropuerto de Maracaibo. Este hecho sería el segundo registrado en un mes, debido a que el 11 de mayo de 2022, Alberto Semprún, también ciclista, falleció al ser embestido por una camioneta en la avenida El Milagro. Estas dolorosas muertes llamaron la atención de la ciudadanía, en especial de la comunidad de ciclistas urbanos, quienes han exigido en reiteradas ocasiones garantías para su salvaguarda en las calles.

En junio, empezaron a ser frecuentes los incidentes entre vehículos a motor y peatones. De acuerdo con lo monitoreado por Codhez en notas publicadas en medios de comunicación, en ese mes se contabilizaron al menos cuatro incidentes. El 11 de junio, Víctor Acosta, de 33 años, y Andrea Torres, de 27 años, fallecieron tras una colisión con otro automóvil en las cercanías de la urbanización La Pícola, al norte de la ciudad.

A esto se suman tres casos de arrollamientos en un lapso de diez días. El 10 de junio, falleció Deivis Rivas, de 41 años, luego que fuese arrollado por una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana. Días después, el 14 de junio, una mujer fue impactada por un vehículo en la Circunvalación Uno, y fue remitida a un centro de salud. Para el 20 de junio, fue arrollado un hombre en el sector Haticos, mientras esperaba por una unidad del transporte público.

Durante el mes de julio estos hechos se incrementaron, alcanzando hasta la fecha del 13 de julio un total de nueve incidentes. En este período, llegaron a registrarse hasta dos accidentes viales por día. El 4 de julio, por ejemplo, una colisión entre dos motos cerca de la Plaza de las Madres en Maracaibo, derivó en el fallecimiento de un niño de 5 años de edad. Ese mismo día, se produjo un choque entre un vehículo, un autobús y otro carro que circulaban por la Circunvalación Uno, sin que se registraran muertes ni personas lesionadas.

Al día siguiente, en horas de la mañana se registró un tercer accidente vial en el mes, entre las avenidas 5 de Julio y Santa Rita, que resultó en el vuelco de uno de los carros involucrados, sin registrar lesionados. No obstante, en horas de la noche, una moto con dos ocupantes chocó con un vehículo en el sector Amparo, cuyo conductor se dio a la fuga, aun cuando una persona resultó lesionada.

De manera seguida, el 6 de julio, un hombre que se trasladaba en motocicleta por la Circunvalación Dos de Maracaibo falleció al instante tras ser impactado por el conductor de un vehículo, quien evadió su responsabilidad al retirarse inmediatamente del sitio. A su vez, el 7 de julio se conoció de una persona que resultó herida luego que los conductores de una moto y un vehículo chocaran en la calle 72 con avenida 3F.

A su vez, el 8 de julio, José Antonio Mayor, de 36 años, fue arrollado por un vehículo cuando se disponía a cruzar la calle en la avenida Fuerzas Armadas. El hombre fue recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Maracaibo, sin que pudiera sobrevivir al accidente. En menos de cuatro días, otro accidente se registró en la misma avenida, donde un carro colisionó con una camioneta, quedando esta última completamente volcada. Sin embargo, no se registraron muertes producto del incidente.

Al día siguiente, el 9 de julio, en horas de la noche, un adulto mayor identificado como Víctor Manuel Katz, falleció tras ser arrollado por un vehículo en la avenida Milagro Norte. Finalmente, el 13 de julio, en la avenida Los Haticos, se produjo otro accidente vial, en el que un motorizado resultó lesionado.

Justicia y seguridad

La pérdida de vidas por estos incidentes es dolorosa y de un valor intangible para las familias marabinas, y se identifica como un patrón que los autores evadan su responsabilidad, dándose a la fuga, sin justicia y sin debida sanciones para los responsables.

Estos lamentables y continuados accidentes registrados en las últimas semanas motivan a Codhez a recordar que la seguridad vial está relacionada con derechos humanos fundamentales de manera transversal, como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y el derecho al desarrollo de todas las personas.

En este sentido, Codhez hace un llamado urgente a las autoridades a velar por el cumplimiento de las disposiciones de tránsito seguro en la ciudad como único modo de salvar vidas y prevenir incidentes que afectan la integridad personal de cada ciudadano, incluyendo el despliegue de operativos viales, mecanismos sancionatorios eficientes a infractores, y campañas de sensibilización para estimular la conciencia ciudadana y el respeto a las normas de tránsito.

Además, es preciso que pueda asegurarse a la ciudadanía una adecuada señalización, iluminación y demarcación de las vías, así como el debido funcionamiento de los semáforos, en aras de contribuir a mejorar las condiciones para la circulación de vehículos y transeúntes en las calles y avenidas de Maracaibo.

Tanto conductores de vehículos a motor, como peatones, personas ciclistas y personal del transporte público, forman parte del espacio público y tienen derecho a circular de manera libre y segura en la ciudad. Es un derecho humano y forma parte de las responsabilidades de las autoridades competentes que todas las personas puedan sentirse seguras al hacer uso de sus espacios públicos.