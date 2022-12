¿Qué significa el color que sale por el escape del carro?

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ.-.En cuestiones de mecánica automotriz saber identificar a tiempo las señales que indica el vehiculo es crucial para evitar una falla mayor que pueda desembocar en un mayor gasto de dinero para arreglos.

Es importante mirar el escape del vehículo para identificar el color del humo que sale por el mismo en el caso que esté expulsando humo claro está porque un vehículo saludable no lo va a hacer.

¿Y si sale un poco de agua ?

Efectivamente por las mañanas al encender el vehículo puede que salga por el escape algunas gota de agua que a veces se convierten en vapor de agua y eso amigo lector es lo más saludable que puede estar el monto de un vehículo.

Pero pasemos a cuando el auto expulsa algún tipo de humo.

Si el Humo es negro

Cuando el humo es negro indica que le vehículo esta quemando mucha gasolina por lo que debe someterlo a una revisión del sistema de inyección.

En los vehículos antiguos o de carburador el objetivo del motor era inyectar gasolina en la actualidad los motores con sistema de inyección directa multipunto se basan en la inyección continua combinada con la entrada administrada del aire a través del cuerpo de aceleración.

Si el Humo es blanco

Cuando el humo es blanco como lo indicamos previamente puede ser simplemente vapor de agua pero debe estar atento ya que el vapor de agua aparece solo cuando el vehículo recién ha arracando en la mañana en climas calientes o secos desaparece al calentar el motor, pero en climas fríos continúa por la condensación del ambiente.

Si el Humo es gris

Cuando el humo es gris la mezcla de la combustión tiene falta de aire por lo que debe revisar el sistema de filtrado de aire y el cuerpo de aceleración.

Si el Humo es Azul

En este caso el motor está quemando el aceite, el aceite puede estar pasando hacia la combustión por el anillado dañado.