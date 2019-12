Gobierno de Venezuela comenzó asignación del Bono Niño Jesús. La entrega tendrá lugar desde el 24 al 31 de diciembre de 2019. El monto corresponde a 100 mil bolívares.

Vale acotar que el mensaje de notificación vía mensaje de texto al 3532 dirá: «Envío un abrazo cargado de amor y fe a cada hogar venezolano por la llegada del niño de los humildes: el niño Jesús. ¡Feliz Navidad Pueblo Amado!». También será notificado por la aplicación veMonedero.

Al recibir estos recursos les recomendamos valorar opciones disponibles en nuestra plataforma para intercambiar por Petros, ahorrar en el títulos de Oro Soberano, utilizarlo directamente en los comercios a través del sistema BiopagoBDV, y realizar el pago de la factura de Corpoelec e Hidrocapital, entre otras opciones disponible en la plataforma.

