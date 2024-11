Cómo funciona una planta nuclear para producir electricidad

Una planta nuclear es una instalación industrial que genera electricidad a partir de la energía nuclear. El proceso se basa en la fisión nuclear, que es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, como el uranio o el plutonio, se divide en núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía en forma de calor.

Específicamente, el proceso es el siguiente:

Reactor nuclear: El corazón de la planta es el reactor nuclear, donde se produce la reacción de fisión nuclear controlada. Aquí es donde se concentra el combustible nuclear, generalmente uranio enriquecido.. Generación de calor: El calor liberado por la fisión nuclear calienta un fluido refrigerante, generalmente agua, que circula a través del reactor. Producción de vapor: El calor del fluido refrigerante se transfiere a un circuito secundario, donde se genera vapor de agua a alta presión. Turbina y generador: El vapor mueve una turbina, que a su vez hace girar un generador eléctrico, produciendo así electricidad. Enfriamiento y reciclaje: Finalmente, el vapor se condensa y se recicla de vuelta al circuito secundario, completando el ciclo termodinámico.

En resumen, la energía liberada en la fisión nuclear se convierte en calor, que se usa para generar vapor y mover una turbina, produciendo así electricidad de manera eficiente.

¿Cómo funciona una Central Nuclear?, infografía was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí