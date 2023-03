¿Como ganar dinero operando con el Staking o Lending de Bitcoin?

En este artículo, te explicaré cómo puedes ganar dinero con staking o lending de Bitcoin, dos formas de obtener ingresos pasivos con la criptomoneda más popular del mundo.

Staking de Bitcoin

El staking es una forma de participar en la seguridad y el funcionamiento de una red blockchain que utiliza el mecanismo de consenso de prueba de participación (PoS). En este sistema, los usuarios que poseen una cierta cantidad de monedas pueden bloquearlas en un contrato inteligente y recibir recompensas por validar las transacciones y generar nuevos bloques. El staking es una forma de apoyar a la red y obtener beneficios al mismo tiempo.

Sin embargo, Bitcoin no utiliza PoS, sino prueba de trabajo (PoW), un sistema en el que los mineros compiten por resolver problemas matemáticos complejos y obtener la recompensa del bloque. Por lo tanto, no es posible hacer staking directamente con Bitcoin, pero existen algunas alternativas que te permiten aprovechar esta opción.

Una de ellas es utilizar plataformas que ofrecen servicios de staking para Bitcoin, como Binance, Kraken o Bitfinex. Estas plataformas te permiten depositar tus bitcoins en una dirección específica y recibir una parte de las ganancias que generan al prestarlos a otros usuarios o proyectos. El rendimiento anual que puedes obtener varía según la plataforma y la demanda del mercado, pero suele estar entre el 1% y el 10%.

Otra opción es utilizar tokens que representan a Bitcoin en otras redes blockchain que sí utilizan PoS, como Ethereum, Binance Smart Chain o Solana. Estos tokens se conocen como Bitcoin sintético o envuelto (wrapped), y se crean mediante un proceso de custodia en el que se bloquean los bitcoins originales en una dirección y se emiten los tokens equivalentes en la otra red. De esta forma, puedes utilizar tus bitcoins para hacer staking en estas redes y obtener recompensas por ello. Algunos ejemplos de tokens envueltos son WBTC, renBTC o BTCB.

Lending de Bitcoin

El lending es otra forma de ganar dinero con tus bitcoins sin tener que venderlos o moverlos. Consiste en prestar tus monedas a otros usuarios o plataformas a cambio de un interés. El lending te permite generar ingresos pasivos con tus bitcoins y aprovechar las oportunidades del mercado.

Existen diferentes formas de hacer lending con Bitcoin. Una de ellas es utilizar plataformas centralizadas que ofrecen servicios de préstamo y ahorro, como BlockFi, Celsius o Nexo. Estas plataformas te permiten depositar tus bitcoins en una cuenta y recibir un interés fijo o variable según el plazo y las condiciones del préstamo. El rendimiento anual que puedes obtener varía según la plataforma y la oferta y demanda del mercado, pero suele estar entre el 3% y el 12%.

Otra opción es utilizar plataformas descentralizadas que operan sobre redes blockchain como Ethereum o Binance Smart Chain, y que forman parte del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi). Estas plataformas te permiten prestar tus bitcoins envueltos a otros usuarios o proyectos mediante contratos inteligentes, sin intermediarios ni custodios. El rendimiento anual que puedes obtener depende del protocolo y del factor de utilización del mercado, pero puede superar el 20%.

Conclusión

Como has visto, existen diferentes formas de ganar dinero con staking o lending de Bitcoin, dos opciones que te permiten obtener ingresos pasivos con la criptomoneda más popular del mundo. Sin embargo, debes tener en cuenta que estas opciones también implican ciertos riesgos, como la volatilidad del precio, el riesgo de contraparte, el riesgo de liquidez o el riesgo técnico. Por lo tanto, antes de invertir tu dinero en estas opciones, debes informarte bien sobre las condiciones, los beneficios y los riesgos de cada una de ellas.

