Cómo pagar con Banesco Pago Móvil C2P,comercio a persona, guía paso a paso.

La nueva forma de pagar en los comercios vía pago móvil, es muy sencilla y muchos bancos venezolanos la han ido adoptando aquí les traemos la forma de hacerlo con Banesco:

Con el nuevo servicio BanescoPagoMóvil C2P (comercio a persona), podrás pagar tus compras de forma rápida y segura en los comercios afiliados.

Sigue los siguientes pasos para disfrutar del servicio:

Afíliate al servicio BanescoPagoMóvil. Genera tu clave dinámica. Podrás solicitarla vía SMS de la siguiente forma: Envía un mensaje de texto al 2846 con la palabra Clave Dinámica, el literal del tipo de cliente: V, E ó J, según sea el caso, y el número de cédula de identidad o RIF (recuerda dejar un espacio entre cada dato). Ejemplo: Clave dinámica V12345678

Recibirás un mensaje con la clave en tu celular. Dirígete a la caja registradora asociada al servicio de cobro de BanescoPagoMóvil C2P o digita los datos que se indican en el punto 4 en la pantalla de Botón de Pago del site del comercio. Indica los siguientes datos al momento de la compra: Número de cédula o RIF.

Número de teléfono afiliado al servicio BanescoPagoMóvil.

Nombre del banco (Banesco).

Clave dinámica generada. Confirma el monto de la compra en el Botón de Pago del site del comercio o directamente al cajero. Una vez realices la compra, recibirás un correo electrónico con el detalle de la operación.

Generando Claves Dinámicas desde la banca online.

También podrás generar varias claves, de forma simultánea, a través del portal Mis Solicitudes Banesco con solo seguir estos pasos:

Ingresa al portal Mis SolicitudesBanesco con tu usuario y clave de BanescOnline, y responde a las preguntas de seguridad. En la pestaña Solicitudes selecciona la opción Solicitar Producto o Servicio. Selecciona en Tipo de Solicitud la opción Servicios y luego Clave Dinámica Banesco Pago Móvil. Haz clic en el botón Crear solicitud. Ingresa la Clave de Operaciones Especiales enviada vía SMS a tu celular o a tu correo electrónico. Selecciona la opción Generar Claves y haz clic en el botón Aceptar para confirmar la generación de claves dinámicas. Visualiza y anota las Claves generadas.

En: Economía