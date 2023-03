¿Cómo transferir desde un banco al Monedero Patria?

La Plataforma Patria informa que iniciará el período de pruebas para el ingreso de fondos a su Monedero desde los bancos conectados al Sistema Nacional de Pago (Crédito Inmediato), implementando por el Banco Central de Venezuela, en su proyecto de Modernización de los Sistemas de Pago del país. Se podrán realizar transferencias a la cuenta que se indica a continuación y estos fondos serán acreditados al titular de la cuenta de origen de manera inmediata. Los datos que se deben afiliar desde el banco emisor de la operación, serán los siguientes: RIF: G-20012611-6

Nombre: Recarga Plataforma Patria

Cuenta Bancaria: 0001-0001-32-0004101459

Institución: Banco Central de Venezuela Los bancos que a continuación se mencionan tienen conexión con el Sistema Crédito Inmediato y gradualmente permitirán a sus usuarios, registrar y transferir fondos a la cuenta antes mencionada. 0102 – Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal

0104 – Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal

0105 – Mercantil, C.A. Banco Universal

0108 – Banco Provincial, S.A. Banco Universal

0114 – Banco del Caribe, C.A. Banco universal

0115 – Banco Exterior, C.A, Banco Universal

0128 – Banco Caroní, C.A, Banco Universal

0134 – Banesco, Banco Universal, C.A.

0137 – Banco Sofitasa Banco Universal, C. A.

0138 – Banco Plaza, C.A., Banco Universal

0151 – BFC Banco Fondo Común C.A., Banco Universal

0156 – 100% Banco, Banco Universal, C.A.

0157 – Banco del Sur, Banco Universal, C.A.

0163 – Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal

0168 – Bancrecer S.A., Banco Microfinanciero

0169 – Mi Banco, Banco Microfinanciero, C.A.

0171 – Banco Activo C.A., Banco Universal

0172 – Bancamiga, Banco Universal C.A.

0174 – Banplus, Banco Universal

0175 – Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal C.A.

0177 – Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banco Universal

0191 – Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal Los fondos transferidos se acreditarán en el Monedero de la Plataforma Patria inmediatamente, pero pudieran demorar y/o ser rechazados si el banco emisor no envía esta operación por el canal correspondiente. Por ello, se recomienda a nuestros usuarios y usuarias, primeramente, verificar si el banco donde dispone los recursos permite registrar la cuenta 0001-0001-32-0004101459 y luego realizar transferencias de pruebas para familiarizarse con el proceso de abono. Esta operación permitirá ingresar recursos para ser utilizados en las múltiples opciones de ahorro y pago que tiene la plataforma, entre ellas, el pago de servicios básicos, recarga de teléfonos, uso del sistema BiopagoBDV del Banco de Venezuela y el sistema de intercambio de monedas y criptoactivos, entre otros. Esta opción permitirá ingresar los fondos necesarios para realizar el pago de la Gasolina Premium que se entrega mensualmente a los beneficiarios de este subsidio. El ingreso de fondos al monedero no guarda relación con otras opciones de la Plataforma Patria, particularmente con los niveles de verificación del usuario, la recuperación de contraseña y de manera general no actualiza la configuración ni los permisos que tengan nuestros usuarios y usuarias antes de recibir la transferencia. Mientras dure el período de pruebas se revisará con los Bancos la efectividad del ingreso de fondos para emitir la lista definitiva de cuales se podrán utilizar para esta actividad. NOTA DE PRENSA DEL SISTEMA PATRIA

