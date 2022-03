¿Cómo vivir o trabajar en España legalmente si eres venezolano?

Cada vez más voces piden al gobierno español que se conceda a los venezolanos el estatus de protección temporal. De esta forma, se concedería la residencia temporal a aquellos a los cuales no se les aplique la Convención (estatuto de refugiado) y no tengan opciones o alternativas de visados. Aunque España aún no se ha pronunciado sobre esta posibilidad, en Colombia y otros países latinoamericanos ya están barajando esta posibilidad.

Estas son solo algunas de las formas que los venezolanos tienen para vivir y trabajar en España; pero hay muchas más. Es importante atender a cada caso individualmente para saber qué tipo de autorización se adecua más a cada circunstancia personal.