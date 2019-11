Confirman en España una transmisión del dengue por vía sexual

Las autoridades sanitarias de España confirmaron este viernes la detección de un caso de contagio del dengue por vía sexual entre dos hombres, una novedad mundial para este virus que se consideraba transmitido solamente por picadura de mosquito.

En un correo dirigido a la AFP, el Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades (ECDC) confirmó que el caso español es «el primer caso de transmisión por vía sexual del virus del dengue entre dos hombres» que conocen.

«Antes había un artículo (científico) publicado en Corea del Sur de una probable transmisión sexual de una mujer a un hombre», señaló la médica epidemióloga Susana Jiménez, de la dirección general de salud pública de la región de Madrid.

El caso diagnosticado en Madrid es el de «un hombre de 41 años contagiado al mantener relaciones sexuales con su compañero, que había adquirido aparentemente el virus durante un viaje a Cuba», probablemente por la picadura de un mosquito, explicó a la AFP Jiménez.

El contagio, confirmado a finales de septiembre, intrigaba a los científicos dado que el sujeto no había viajado a un país donde el dengue fuera endémico.

Se exploró la posibilidad de que hubiera sido contagiado por un mosquito en España, pero en las zonas donde había estado no se habían descubierto mosquitos portadores del dengue.

Por el contrario, «su pareja ha presentado unos diez días antes una clínica (síntomas) muy similar a la suya, que ha sido muy leve y que no ha requerido atención». «Esa persona, sí que había viajado a Cuba y República Dominicana», relató la doctora.

Las pruebas mostraron que ambos tenían el dengue.

«Se les tomaron muestras de semen, se analizaron y se detectó no sólo que era dengue, sino que era exactamente el mismo virus y además un virus que está circulando en Cuba», añadió.

«Es un hallazgo, una noticia de relevancia mundial: encontrar otro mecanismo de transmisión», admitió la médica.

En los países donde el dengue es endémico o existen mosquitos que lo transmiten, «no se puede decir que no exista la vía de transmisión sexual».

«Lo que pasa es que hasta ahora no se contemplaba, porque siempre hemos pensado que era el mosquito», concluyó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) escribe en su web que «el dengue se transmite por la picadura del mosquito Aedes, portador de uno de los cuatro virus del dengue».

