Conmoción en Maracaibo por asesinato a sangre fría de ciclista frente a su pareja. Un crimen cometido en una de las Avenidas mas transitadas de Maracaibo ocurrió este Martes 19 de Octubre en contra de un ciudadano que acompañaba a su pareja, al trabajo.

El hoy occiso iba caminando llevando la bicicleta en la mano, cuando por dentras llegó corriendo un malechor que sin mediar palabra le disparó en el pecho y se llevó la bicicleta según se pueden apreciar las imágenes de cámaras de seguridad de un comercio cercano.

Así mismo, se puede ver que el delincuente huye muy tranquilo cómo si nada ni nadie fuese a detenerlo, luego de dejar moribundo a su victima.

El Tomas Muñoz en Maracaibo para robarle su Bicicleta, ocurrió en av Doctor Portillo, segundo ciclista asesinado en 2 Meses en Maracaibo.

📹 @Iracosvi informó el asesinato de un ciclista en Maracaibo para robarle su bicicleta. Detalló que Tomás Muñoz de 38 años caminaba con su esposa cerca de la plaza Reina Guillermina cuando recibió un disparo en el pecho por parte de un desconocido. pic.twitter.com/5jEu1Dt7kS — Servicio de Información Pública (@infopublicave) October 19, 2021

📹 @Iracosvi mostró otro video del asesinato del ciclista Tomás Muñoz en #Maracaibo. pic.twitter.com/hAiX40KlM6 — Servicio de Información Pública (@infopublicave) October 19, 2021

