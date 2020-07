Connacionales y comunidades del municipio Guajira reciben atención del Instituto Nacional de Nutrición

Acciones concretas en materia de protección alimentaria y nutricional se siguen llevando a cabo por parte del gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Nutrición (INN), unidad Zulia. Esta vez para atender de manera integral a los connacionales que llegan a los Puntos de Atención de Social Integral (Pasi), así como a las comunidades indígenas del municipio Guajira. «En este municipio ya son más de 1.461 personas beneficiadas con los diferentes programas que ejecuta el INN, concentrados en la evaluación nutricional de las niñas, y niños; madres en etapa de lactancia y gestación, cumpliendo con los criterios de atención de la población más vulnerables, y llevando respuesta inmediata con suplementos alimenticios e insumos especializados para la malnutrición como desparasitantes, vitaminas y sueros orales», apuntó la directora regional, Kimberly Ávila. Gracias al convenio entre el Ejecutivo nacional y la Unicef, se han logrado fortalecer los lazos para el cuidado de vida, con la dotación de materiales para la valoración antropométrica, suministros nutricionales y meriendas terapéuticas de los niños y niñas menores de seis años, además de complementos para las lactantes y embarazadas, llegando así a sectores medulares de Paraguaipoa y la Laguna de Sinamaica. Ávila aseguró además que unos 166 connacionales, de los más de 700 que han llegado a los cuatro Pasi en la Guajira, han recibido alimentación especial por parte de las instancias gubernamentales, adicional a las 300 personas que mensualmente son protegidas por el INN con el Plan Integral de Atención a la Vulnerabilidad Nutricional, así como unas 45 madres gestantes y lactantes con el Plan Nutrichicha Mamá, brindando de manera gratuita productos de calidad para su dieta diaria. En lo que va del mes de julio, los funcionarios del entre nutricional en el Zulia, han reportado unas 950 personas atendidas en diferentes abordajes, con apoyo de las autoridades locales y brigadistas de misiones, puntualizando recorridos extensos a beneficio de la población wayuu y añú de la geografía fronteriza en la Guajira venezolana, garantizando así el derecho a la alimentación y la salud para el combate del Covid-19.



Redacción/ Fotografías

Prensa INN Zulia

–

Oficina de Comunicaciones

Instituto Nacional de Nutrición, Unidad Zulia.