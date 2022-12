¿Cual es el origen de la expresión «Arde Troya»?

En muchos lugares del planeta esta expresión se usa de forma coloquial para indicar una situación de tensión que puede desembocar en una lucha entre personas o grupos de personas, pero el significado de la expresión es mucho más antiguo de lo que muchos creen, aun cuando el nombre de Troya nos lleva rápidamente a un sitio histórico donde se libraron muchas batallas.

Un día como hoy en 1184 (a. C.), según los cálculos de Eratóstenes, finaliza la Guerra de Troya (los aqueos saquean y destruyen la ciudad de Troya). Este acontecimiento dio origen populares frases como ‘Arde Troya’, ‘Arda Troya’ o ‘Aquí fue Troya’. Éstas, están relacionadas con hechos ruinosos y con momentos de conflictos.

La Real Academia Española en su sitio web, hace referencia a las expresiones relacionadas con Troya de la siguiente manera:

Troya. ahí, o allí, o aquí, fue, o será, etc., ~. 1. exprs. coloqs. U. para dar a entender que solo han quedado las ruinas y señales de una población o edificio, o se indica un acontecimiento desgraciado o ruinoso. 2. exprs. coloqs. U. para indicar el momento en que estalla el conflicto o la dificultad en el asunto o el hecho de que se trata. arda ~. 1. expr. coloq. Denota el propósito o determinación de hacer algo sin reparar en las consecuencias o resultados. armarse la de ~. 1. loc. verb. coloq. Organizarse un gran jaleo (coloq. Alboroto, tumulto, pendencia / coloq. Confusión, desorden).

Sobre la guerra de Troya

En la mitología griega, la guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron una coalición de ejércitos aqueos contra la ciudad de Troya (también llamada Ilión y ubicada en Asia Menor) y sus aliados. Según Homero, se trata ría de una expedición de castigo por parte de los aqueos, cuyo casus belli habría sido el rapto (o fuga) de Helena de Esparta por el príncipe Paris de Troya.

Esta guerra es uno de los ejes centrales de la épica grecolatina y fue narrada en un ciclo de poemas épicos de los que sólo dos han llegado intactos a la actualidad, la Ilíada y la Odisea, ambas obras atribuidas a Homero. La Ilíada describe un episodio de esta guerra, y la Odisea narra el viaje de vuelta a casa de Odiseo, uno de los líderes griegos. Otras partes de la historia y versiones diferentes fueron elaboradas por poetas griegos y romanos posteriores.

Los antiguos griegos creían que los hechos que Homero relató eran ciertos. Creían que esta guerra había tenido lugar en los siglos XIII a. C. o XII a. C., y que Troya estaba situada cerca del estrecho de los Dardanelos en el noroeste de la península de Anatolia (actual Turquía). Por ejemplo, el historiador Heródoto no sólo consideraba segura la guerra, sino que además para él fue la causa originaria de las enemistades entre persas y griegos. En tiempos modernos, en cambio, tanto la guerra como la ciudad eran consideradas mitológicas.

Pero en 1870 el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann excavó la colina de Hisarlik, donde creía que estaba la ciudad de Troya, y halló los restos de la antigua ciudad de Nueva Ilión, bajo la cual halló otras ruinas, y debajo de éstas, otras más. Cada una de estas ruinas daba lugar a los restos de distintas ciudades que parecían haber sido habitadas en épocas distintas. Schliemann pretendía hallar la Troya homérica pero, en el curso de los años, él y sus colaboradores hallaron siete ciudades sepultadas y más tarde otras tres. Sin embargo, quedaba por decidir cuál de estas diez ciudades era la Troya de Homero. Estaba claro que la capa más profunda, Troya I, era la prehistórica, la más antigua, tan antigua que sus habitantes aún no conocían el empleo del metal, y que la capa más a flor de tierra, Troya IX, tenía que ser la más reciente.

Algunos historiadores creen que Troya VI o Troya VII deben identificarse con la ciudad homérica, porque las anteriores son pequeñas y las posteriores son asentamientos griegos y romanos. Otros historiadores opinan que los relatos de Homero son una fusión de historias de asedios y expediciones de los griegos de la Edad del Bronce o del periodo micénico, y no describen hechos reales. Los que piensan que los poemas épicos de la guerra de Troya derivan de algún conflicto real, lo fechan entre 1300 a. C.–1100 a. C.

El caballo de Troya

El cerco de Troya duró diez años. Los griegos idearon una nueva treta – un gran caballo de madera hueco. Fue construido por Epeo y lo ocuparon soldados griegos liderados porOdiseo. El resto de la armada griega fingió partir y un espía griego, Sinón, convenció a los troyanos de que el caballo era una ofrenda a Atenea a pesar de las advertencias de Laocoonte y Casandra. Los troyanos introdujeron el caballo en la ciudad e hicieron una gran celebración y, cuando los griegos salieron del caballo, la ciudad entera estaba bajo el sueño de la bebida. Los guerreros griegos abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada al resto de las tropas y fue saqueada sin piedad alguna.

Redacción NotiActual