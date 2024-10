Conoce las 10 marcas de ropa más caras del mundo

Por su historia, durabilidad en el mercado, clase y calidad se pueden calificar como las mejores y más caras marcas del mundo.

Las marcas de ropa clasificadas como “de lujo” son altamente realizadas por muchas personas de todo el mundo, debido a la calidad, originalidad, elegancia y glamour de sus caros diseños.

No cabe duda que al momento de elegir una marca con la cual nos sentimos identificados, estamos diciendole al mundo qué somos, cómo nos queremos y cómo queremos que nos perciba el resto de las personas.

1.- Louis Vuitton

Louis Vuitton es una empresa francesa que diseña ropa y complementos de lujo.

Está considerada como una de las marcas de lujo actuales más exclusivas del mundo.

La compañía es dirigida por el grupo Lvmh, cuyo presidente es Bernard Arnault. A su vez, la empresa está gestionada por Patrick Louis Vuitton, que junto a diseñadores de talla internacional como Marc Jacobs ha logrado mantener la asociación de la empresa al lujo y la exclusividad.

Louis Vuitton tiene por política no hacer nunca rebajas en sus productos.

El razonamiento se basa en que los productos deben mantener la percepción de valor por parte de sus clientes.

2.- Nike

Nike es una empresa multinacional estadounidense dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de calzado, ropa, equipo, accesorios y otros artículos deportivos.

Es la marca estadounidense número dos, en términos de reconocimiento de nombre entre consumidores extranjeros.

La empresa fue fundada el 20 de enero de 1964 como Blue Ribbon Sports por Bill J. Bowerman y Philip H. Knight y se convirtió oficialmente en Nike, Inc. el 30 de mayo de 1971.

Es uno de los mayores proveedores de calzado y prendas deportivos y un importante fabricante de material deportivo del mundo.

Nike es una empresa que gasta cientos de millones de dólares cada año en promoción de gente famosa, en eventos promocionales, llamativos y numerosos anuncios que captan la atención.

Mark Parker, presidente y CEO de Nike, sostuvo recientemente al hablar sobre el crecimiento de la compañia, que el deporte y el fitness están perfilando un nuevo estilo de vida para todas las mujeres alrededor del mundo.

3.- H&M

H&M es una cadena sueca de tiendas de ropa, complementos y cosmética con establecimientosen Europa, Oriente Próximo, África, Asia y América.

Cuenta con un total de 2300 tiendas propias repartidas en 44 países y da empleo a aproximadamente 76.000 personas.

4.- Gucci

Gucci es una firma italiana dedicada al diseño y fabricación de artículos de moda, relojes y perfumes.

Gucci es una marca sumamente prominente que encuentra el primer lugar dentro del top ten de marcas de ropa más caras del mundo.

Esto se debe a que esta prestigiosa marca es conocida mundialmente por sus diseños de prendas de vestir tanto para mujeres como para hombres.

Son realmente destacables sus bellas corbatas de estilo, sus lujosas maletas, las famosas carteras y sus elegantísimos zapatos.

5.- Hermés París

Hermés International, S.A., o simplemente Hermés, es una marca de modas francesa,especializada en accesorios de cuero listos para usar y relojes de alto lujo.

Esta marca francesa es altamente reconocida además por su fabricación de bolsos, pendientes, bufandas y muchos otros otros artículos de lujo.

Dentro de la clientela de la empresa se encuentran Nicole Kidman, Julianne Moore,Elle Macpherson, Elizabeth Hurley o Madonna, entre otros. Los competidores de Hermès son las casas Chanel, Cartier, Louis Vuitton y Christian Dior.

6.- Zara

Zara es una cadena de tiendas de moda española perteneciente al grupo Inditex fundada por Amancio Ortega Gaona.

Es la cadena insignia de la empresa y está representada en Europa, América, África, Asia y Oceanía con 2085 tiendas en 87 países, 452 de ellas solamente en España.

Zara se enfoca básicamente a una rama de potenciales consumidores jóvenes y de mediana edad sobretodo, hacia un público femenino en su amplia mayoría.

7.- Coach

Coach es una lujosa marca de moda cuya empresa posee su sede principal en la ciudad de Nueva York.

La compañía es conocida mundialmente por los accesorios y regalos para las mujeres y los hombres, incluyendo bolsos, carteras de los hombres, pequeños accesorios en cuero, calzados, relojes, accesorios para viajes, bufandas, gafas de sol, fragancias, joyas, etc.

Solamente en norteamérica existen más de 1.000 tiendas Coach con muchas más esperando para abrir.

Hoy en día, la sede corporativa de Coach permanece en el centro de Manhattan en la calle 34, localización de sus antiguos lofts donde funcionó la fábrica original.

8.- Prada

Prada es una firma italiana de moda fundada por Mario Prada en 1913. La firma dio un giro radical con la llegada a la gerencia de Miuccia Prada, nieta del fundador, en 1978.

Esta marca es un símbolo de estatus, un icono de la moda.

Esta marca de moda italiana ofrece artículos que satisfacen las más variadas necesidades de los entusiastas de la moda y el estilo, y además de ser una marca de alta y destacable reputación es una de las mas caras.

Se destaca en la fabricación de accesorios de cuero, sombreros y zapatos. Genera alrededor de USD 1,7 millones al año.

9.- Adidas

Adidas es una compañía multinacional de artículos deportivos, cuya sede central se encuentra en Herzogenaurach, Alemania.

La empresa originalmente llamada “Gebrüder Dassler Schuhfabrik” fuefundada por Adolf “Adi” Dassler, en los comienzos de la década de 1920 junto con la ayuda de su hermano Rudolf Dassler.

Adidas nace cuando su fundador, Adolf Dassler, se separa de su hermano con quien mantenía una fábrica de zapatos en el año 1948.Su nombre se debe al nombre de su creador, ya que se compone de su seudónimo (Adi) y la primera sílaba de su apellido.

En la actualidad es una de las marcas deportivas con mayor presencia a nivel mundial consolidada en msa de 217 países.

10.- Chanel

Esta marca fabrica productos de gama alta de lujo, perfumes, ropa, cosméticos y muchas otras cosas.

La casa de modas parisina fue creada en 1910 por la diseñadora Coco Chanel.

La marca es famosa en todo el mundo por diseñar y confeccionar artículos de lujo, como indumentaria de alta costura, lista para usar, bolsos, perfumes y cosméticos, entre otros.

En la actualidad, Chanel tiene boutiques alrededor del mundo en exclusivos distritos comerciales y realiza sus desfiles en las más importantes capitales de la moda.

Conoce las 10 marcas de ropa más caras del mundo

