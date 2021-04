Consejos Básicos Para Hacer Crecer Su Dinero.

Ahorrar no siempre tiene que ser un trabajo difícil. Incremente sus fondos sin esfuerzo depositando dinero en una cuenta de ahorros por cada pago o dinero que reciba. En vez de abrir una cuenta y darle dinero a la institución financiera, sus ahorros se incrementarán en cierto porcentaje cada año. Este porcentaje se llama interés. Cuanto más tiempo deje intactos sus ahorros, más crecerá su dinero.

Hay varios métodos para ayudarle a incrementar su dinero. El interés compuesto, la Regla del 72 y la atención a los detalles al revisar los documentos de la institución financiera, son solo algunas de las formas en que puede aumentar fácilmente sus ahorros. No pierda los intereses que tanto le cuesta ganar debido a las multas y tasas de las instituciones financieras. Lea la letra pequeña antes de abrir una cuenta y tenga en cuenta las tasas, cargos, multas, límites de interés y las tasas de interés variables. Al comprender cómo funcionan las cuentas de intereses y ahorros, tendrá más confianza al tomar decisiones sobre cómo administrar su dinero.

Interés Compuesto.

El interés puede construir su riqueza por usted. Por ejemplo, si deposita $100 en una cuenta de ahorros que ofrece un interés del 6 por ciento, al final del año sus ahorros habrán aumentado a $106. El Interés compuesto puede mejorar estos ahorros aún más al ganar intereses sobre intereses. Con el interés compuesto, los $106 que tiene después del primer año volverían a ganar un 6 por ciento el próximo año: $6,36, o un aumento de 36 centavos. Agregue eso al total y tendrá $ 112.36. Si deja su dinero en una cuenta con un interés del 6 por ciento durante 40 años, tendrá $ 1,028; más de diez veces la cantidad original.

La Regla del 72



¿Quiere duplicar su dinero? Utilice la fórmula matemática de la «Regla del 72» para averiguar cuánto tiempo le llevará hacer crecer su dinero. Primero, divida 72 entre la tasa de interés anual fija de su cuenta. Por ejemplo, si su tasa es del 6 por ciento, divida 72 entre 6. A esa tasa, necesitarán 12 años para duplicar sus ahorros. Cuando piensa en sus metas financieras, la Regla del 72 puede tener un impacto positivo en sus ahorros a lo largo del tiempo ayudándolo a tomar decisiones informadas.

5 Consejos para Ahorrar.

Haga del ahorro una prioridad.Cada vez que le paguen, dedique una parte a ahorrar. Ahorrar dinero es un buen hábito sin importar cuánto o qué tan poco ahorre cada mes. Automatice sus ahorros.La mayoría de las instituciones financieras le permiten transferir fondos automáticamente en línea o mediante aplicaciones móviles desde cuentas corrientes a cuentas de ahorro o de inversión. (lea aquí sobre ellos antes de decidirse). Encuentre dinero que ahorrar.Lleve un registro de todo lo que gasta durante una semana; se sorprenderá de dónde va el dinero. Ajuste un poco sus hábitos de gasto y, de repente, estará ahorrando. Quédese con el cambio.Algunos supermercados tienen máquinas que cuentan sus monedas y le dan dinero en efectivo a cambio de una pequeña tarifa. Reúna su cambio y vea cuánto suman sus monedas. En lugar de gastarlo de inmediato, considere la posibilidad de desviar sus nuevos fondos al ahorro. Cancele costos adicionales.Verifique si tiene suscripciones antiguas que ya no usa, ya sea a un gimnasio, una revista o un servicio que ya no usa. Muchos servicios que quizás ya no desee podrían costarle cientos de dólares anuales.

